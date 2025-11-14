Ecuador no juega a nada: Beccacece en el ojo del huracán por una Tri sin ideas

Ecuador suma un empate más en su camino por los partidos de la Fecha FIFA antes del sorteo del Mundial 2026. El equipo de Sebastián Beccacece volvió a quedarse sin gol y, con el 0-0 ante Canadá en Toronto, las dudas ofensivas se acumulan como el frío que envolvió al BMO Field.

El problema es evidente: falta quien empuje la pelota adentro. Y ese viejo fantasma, el del gol ausente, se ha vuelto un huésped incómodo en la Tricolor.

Beccacece dice que los resultados son favorables

Beccacece intenta mantener el ánimo arriba, aunque su voz a veces deje ver el golpe anímico que siente cuando el fútbol, como él dice, parece que tampoco lo acompaña. “El fútbol son resultados y los resultados son favorables, pueden ser siempre mejores. Yo soy muy optimista de cara al Mundial, tengo una sensación de ver cómo se comprometen”.

Ese “se comprometen” es una frase que ha repetido durante todo el año, casi como un mantra para sostener el proyecto.

Pero los números golpean la puerta. Ecuador sumó su séptimo empate en ocho partidos, una estadística que alarma más que tranquiliza. En el frío de Toronto, el libreto se repitió. El propio Beccacece trató de explicar el escenario: “Si uno analiza el partido de hoy, podemos mejorar, podemos tener más volumen de ataque, podemos generar más velocidad con la pelota, pero un partido no define un proceso, y estando tan cerca y a la vez tan lejos”.

El equipo no gana, pero afirma que va creciendo

La sequía también pesa. Apenas tres goles en los últimos partidos, y aun así, el entrenador mantiene la línea del discurso: “somos un equipo que compite, va creciendo, es muy sólido y que tendrá que seguir trabajando para tener más variantes”.

El próximo examen será el 18 de noviembre ante Nueva Zelanda, a las 20:30 en Nueva Jersey. Un partido que no solo cerrará el año, sino que también se convierte en la última oportunidad para que Ecuador pelee su ingreso al Bombo 2 del sorteo mundialista.

Ese detalle, que parecía un trámite meses atrás, hoy se ha convertido en un drama que la Tri deberá enfrentar con más fútbol que excusas.

