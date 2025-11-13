Ecuador no halla soluciones a siete meses del Mundial: análisis del 0-0 ante Canadá

La Tri tuvo la pelota, pero nunca supo cómo romper la defensa canadiense. Problemas persisten en el ciclo de Beccacece

A siete meses del Mundial 2026, la selección de Ecuador continúa mostrando dificultades para destrabar partidos y generar peligro. El empate sin goles ante Canadá volvió a evidenciar un juego previsible y la falta de ideas en ataque, amplificando las críticas hacia el proceso de Sebastián Beccacece.

Un partido frío dentro y fuera de la cancha

La temprana expulsión de Ali Ahmed, al minuto 7, parecía abrirle el camino a la Tri. Sin embargo, la superioridad numérica nunca se tradujo en dominio. Ecuador administró la pelota sin profundidad, moviéndola de lado a lado sin aceleración ni sorpresa. Esa posesión estéril terminó favoreciendo a los locales, que se acomodaron con facilidad ante un rival inofensivo.

La Tri empató sin goles ante Canadá, en su tercer partido premundialista a Norteamérica 2026. cortesía @latri

En una noche helada en Toronto, con apenas 4 grados, los únicos dos intentos claros llegaron a través del delantero Enner Valencia (uno en cada tiempo), en un cotejo que volvió a dejar dudas sobre la estructura ofensiva de la Tri.

La Tri sufre cuando debe ser protagonista

La falta de producción desde el mediocampo hacia adelante se ha convertido en un problema recurrente. Este Ecuador parece sentirse más cómodo reaccionando que proponiendo, y cuando el partido exige tener la iniciativa, se queda sin fundamentos para hacer daño.

Ni siquiera la presencia de Moisés Caicedo —volante del Chelsea y uno de los mejores del mundo en su posición— logró darle brillo al funcionamiento colectivo.

Cambios sin impacto y un rival sólido; ¿La sorpresa? debutó Jeremy Arévalo

El ingreso de Gonzalo Plata en el segundo tiempo buscó cambiar el ritmo, pero Canadá mostró solidez táctica, fuerza física y orden defensivo. John Yeboah, uno de los más incisivos por derecha, terminó neutralizado por un intenso Richie Laryea, que ganó la mayoría de duelos.

En los minutos finales, la principal novedad fue Jeremy Arévalo. El delantero de 20 años, que milita en el Real Racing Club de España, debutó con la Tri, aunque su rendimiento dejó poco margen para el análisis, pues apenas tuvo un par de contactos con el balón.

Balance preocupante y lo que viene

Ecuador acumula ya tres empates en su ruta premundialista: 1-1 ante Estados Unidos, 1-1 frente a México y ahora 0-0 contra Canadá. El rendimiento ofensivo sigue siendo la principal alarma.

El siguiente reto será el martes 18 de noviembre ante Nueva Zelanda, en el Red Bull Arena de Nueva Jersey, duelo clave para recuperar confianza antes del sorteo mundialista.

