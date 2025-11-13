Challenger de Guayaquil 2025: dónde ver, premios y representación ecuatoriana

Guayaquil será sede de una nueva edición del torneo tenístico. Ecuador apuesta por Guillén, Andrade y Camacho

Los ecuatorianos Álvaro Guillén y Andrés Andrade serán los principales representantes del país en el Challenger de Guayaquil, torneo que celebra su vigésima primera edición del 17 al 23 de noviembre en las canchas de arcilla del Guayaquil Tenis Club, sede Anexo.

Un torneo clave con mayor premiación y puntos ATP

El evento, uno de los más importantes del calendario deportivo nacional, incrementó este año su premiación total a $100.000 y otorgará 75 puntos ATP al campeón, reforzando su importancia dentro del circuito Challenger.

Regreso de figuras internacionales y finalistas del 2024

El argentino Federico Gómez, campeón del Challenger de Guayaquil 2024. cortesía

La actividad inició el 11 de noviembre con la Fase de Prequaly, pero el cuadro principal reunirá jugadores de 11 países. Destaca el regreso de los finalistas del 2024:

Federico Gómez (ARG), campeón defensor y actual 270 ATP, quien buscará el bicampeonato tras haber alcanzado el ranking 133 esta temporada.

Tomás Barrios (CHI), número 111 ATP y vencedor de siete torneos Challenger —tres de ellos este año—, con el objetivo de volver al Top 100 para asegurar su presencia en el Australian Open 2026.

Ecuador suma juventud con wild card para Emilio Camacho

Además de Guillén y Andrade, el juvenil Emilio Camacho (#51 ITF Junior) recibió una wild card para el cuadro principal. En total, son 22 los jugadores confirmados para esta edición.

Entradas, precios y transmisión en vivo

Las entradas tendrán un valor de $10 y estarán disponibles en la boletería del torneo. Toda la competencia será transmitida por ATP Challenger TV, mientras que ESPN llevará las semifinales y la final a toda América Latina.

Felicitamos a Mario Galárraga por ganar la prequaly del Challenger de Guayaquil @bancoguayaquil auspiciado por @alcaldiagye 👏🏻🎾



Galárraga derrotó en la final a Felipe Rivadeneira. Además, obtuvo uno de los wild cards para jugar la qualy del torneo 🔝. pic.twitter.com/UdVkdWs0NA — Challenger de Guayaquil (@challengye05) November 13, 2025

