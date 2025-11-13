Willian Pacho: este sería su nuevo sueldo millonario en el PSG hasta 2030

Renovación en el PSG: así cambiaría el sueldo de Willian Pacho hasta 2030

El PSG blinda a Willian Pacho: contrato hasta 2030 y sueldo de estrella.

El Paris Saint-Germain de Francia, quiere tener de largo al defensor ecuatoriano Willian Pacho, la idea es que se quede hasta junio de 2030, un reconocimiento al alto rendimiento mostrado por el zaguero desde su llegada en 2024. El exjugador de Independiente del Valle ha sido una de las grandes revelaciones del equipo parisino, consolidándose como titular indiscutible en un plantel repleto de figuras.

Durante su primera temporada, el ecuatoriano fue protagonista en un PSG histórico que conquistó la Ligue 1, la Copa de Francia y la Champions League, donde Pacho se convirtió en el primer futbolista ecuatoriano en levantar el máximo trofeo europeo.

Willian Pacho, el primer ecuatoriano en tocar el Balón de Oro gracias a Ousmane Dembélé. Cortesía

Se viene un nuevo aumento salarial

Su renovación llega acompañada de una mejora contractual. Hasta ahora, el defensor percibía cerca de 375.000 euros al mes, pero su nuevo salario podría ascender a 900.000 euros mensuales, un salto importante que refleja su estatus creciente dentro del club.

En la escala salarial del PSG, Pacho se acercará a jugadores como Vitinha (900.000 euros) o Nuno Mendes (800.000 euros), aunque aún lejos de las cifras de Marquinhos (1,12 millones), Hakimi (1,1 millones) o Dembélé, quien lidera la lista con 1,5 millones de euros al mes.

Con PSG, Willian Pacho ganó la Champions League 2024/25. EFE

El PSG también elevó su valor de mercado a 70 millones de dólares, una señal clara de que el club no tiene intención de venderlo en el corto plazo. Con apenas 24 años, Pacho se afianza como una de las piezas más prometedoras del fútbol europeo y un emblema de orgullo nacional para Ecuador.

De Quinindé a París, su historia sigue inspirando a toda una generación de futbolistas ecuatorianos.

