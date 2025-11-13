Segunda Categoría: ocho equipos buscan las semifinales y el sueño del ascenso

Partidos de alto voltaje definen qué clubes seguirán en carrera por llegar a la Serie B de LigaPro.

Stick Mosquera (de Cuenca Jrs.) y Neri Montaño (de Astillero) se juegan en Azogues su paso a la semifinal del ascenso a la Serie B.

Viernes 14 y sábado 15 de noviembre se juegan las ilusiones, los sueños y las lágrimas de ocho equipos que buscan el boleto dorado a las semifinales del campeonato nacional de Segunda Categoría, en el camino a la serie B de LigaPro, ese torneo donde no hay lujos, pero sí pasión pura. En canchas donde la tierra se levanta con cada barrida y los cánticos retumban a pulmón pelado, se escribe la historia del ascenso ecuatoriano.

De los ocho equipos que siguen en competencia, solo Liga de Portoviejo sabe lo que es codearse con los grandes. Los demás pelean no solo por el marcador, sino por hacerse un nombre en el fútbol nacional. Y hoy, esa ilusión tiene nombres, horarios y estadios definidos.

El sueño de Astillero FC rumbo a la Serie B 2026, Cortesía

Cuenca Jrs vs Astillero (Azogues)

A las 19:00, en el estadio Jorge Andrade Cantos, Cuenca Jrs recibe a Astillero. En Guayaquil empataron 1-1 y todo está abierto. El “Tuca” Ordóñez lidera el ataque local. La altura puede ser su aliada o su rival. Se espera un partido de dientes apretados, de esos que terminan con lágrimas, abrazos y promesas de revancha.

Aviced vs Aampetra (Cuenca)

En el Alejandro Serrano Aguilar, también a las 19:00, Aviced —fusión de Avícola Cedillo— busca seguir escribiendo su historia. En Quito, el empate 1-1 dejó todo en suspenso. Aampetra llega con orden táctico, pero el sur del país aprieta. Duelo con aroma a revancha y con el eco de la ilusión que se siente en cada butaca.

Liga de Portoviejo juega ante Guaranda su paso a las semifinales. Cortesía

Guaranda vs Liga de Portoviejo (Guaranda)

Sábado 15, desde las 11:00 en el Alfredo Vinicio Castro de Puyahuata, Guaranda FC sueña con una remontada épica. Perdieron 3-0 en la ida, pero el fútbol da segundas oportunidades. La Capira, histórico de Serie A y B, llega con ventaja, aunque sabe que un gol temprano del local puede encender la montaña.

Juventud Italiana vs Mineros (Manta)

Y el 15 de noviembre desde las 12:00, en el estadio Jocay de Manta, Juventud Italiana buscará revertir el 2-1 que Mineros consiguió en Las Naves. Los visitantes llegan con la moral en alto, pero Manabí es tierra difícil. Un empate los clasifica, pero aquí todo vale: garra, concentración y corazón.

