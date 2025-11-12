Miguel Ángel Loor anuncia posibles cambios en el formato de la LigaPro 2026

Tras las críticas al sistema de hexagonales, la LigaPro evalúa posibles ajustes o un cambio total para la temporada 2026

El presidente de la LigaPro, Miguel Ángel Loor, presentará propuestas para modificar el actual formato del campeonato de la Serie A. Dichas ideas serán analizadas en el próximo Consejo de Presidentes, donde se definirá si la competencia mantiene su estructura o si se aplican ajustes de fondo.

“Hay que analizar, comprender, estudiar y vamos a llevar al siguiente Consejo de Presidentes una propuesta. Capaz se mantiene el mismo formato con un pequeño arreglo o capaz se modificará íntegramente. Dependerá de lo que quieran los clubes”, declaró Loor en un video publicado en su cuenta de X (antes Twitter).

El dirigente enfatizó que la decisión final será colectiva y que la prioridad es mejorar la competitividad del torneo y adaptarlo al calendario internacional.

Independiente del Valle es el líder absoluto de la LigaPro 2025. cortesia

El nuevo formato de la LigaPro 2025: luces y sombras

En 2025, la LigaPro implementó un nuevo sistema: tras las 30 fechas de la fase regular, los equipos clasifican a los Hexagonales 1, 2 y al Grupo del Descenso. Este cambio buscó aumentar la cantidad de partidos y evitar la paralización de dos meses que sufrió el calendario en 2024.

Sin embargo, el formato ha generado debate entre aficionados y directivos. Loor recordó que “la gente tiende a olvidarse, un año critican una cosa y al siguiente otra. Antes se decía que faltaban partidos y rodaje para competir en torneos internacionales”.

Sobre los formatos de torneo: pic.twitter.com/KsITJJ1SzX — Miguel Angel Loor (@miguelloor) November 12, 2025

Patricio Urrutia, la goleada 8-0 que le costó la salida como técnico de Delfín Leer más

Independiente del Valle, líder sin oposición del Hexagonal 1

El formato también ha sido cuestionado porque Independiente del Valle domina ampliamente el Hexagonal 1, algo que, según Loor, no debe generalizarse: “Este año sacó mucha ventaja, pero no significa que todos los años será igual. Este formato me agrada, aunque tampoco me desagradan otros”.

Finalmente, el presidente de la LigaPro citó el ejemplo del torneo colombiano, que utiliza cuadrangulares y playoff en dos etapas (Apertura y Clausura). “Tampoco está mal”, apuntó, dejando abierta la posibilidad de que Ecuador adopte un modelo similar en el futuro.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!