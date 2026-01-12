Enma Tapia renuncia como presidenta subrogante de la Corte Nacional de Justicia

Enma Tapia renuncia a la subrogancia de la Corte Nacional en medio de tensiones por la permanencia de José Suing en el cargo

La jueza Enma Tapia deja su cargo como presidenta subrogante de la Corte Nacional de Justicia este lunes 12 de enero de 2026. La magistrada aclaró que su dimisión es independiente de la resolución que adopte el Pleno esta tarde, cuando se defina la continuidad de José Suing al frente de la institución.

“Considero que esta decisión contribuye a preservar la claridad institucional y a evitar cualquier lectura de interés personal en un momento que exige decisiones colectivas, serenas y plenamente ajustadas al marco constitucional y legal”, señaló Tapia a través de un escrito. Hasta hoy, la jueza se desempeñaba como la segunda autoridad del alto tribunal, por detrás de Suing.

Tensiones internas por la delegación ante la Judicatura

Tapia, junto a un grupo de magistrados, solicitó previamente que José Suing abandone la presidencia tras haber nominado en dos ocasiones a Mario Godoy para presidir el Consejo de la Judicatura. La figura de Godoy se encuentra bajo cuestionamiento debido a que su colaborador cercano, Henry Gaibor, fue señalado por intentar influir en un juez para favorecer a un ciudadano serbio vinculado al narcotráfico.

Definición de la cúpula judicial y reemplazos

La permanencia de Suing en el cargo se decidirá en una sesión programada para las 16:30 de este lunes. No obstante, la salida de Tapia obliga a la Corte a seleccionar también a un nuevo presidente subrogante. Cabe precisar que la magistrada renunció únicamente a la dignidad administrativa, por lo que continuará desempeñando sus funciones como jueza nacional.

Crisis de institucionalidad y falta de concursos

Actualmente, la Corte Nacional de Justicia carece de un presidente titular debido a la ausencia del número de jueces necesarios para realizar dicha elección. Esta situación se deriva de la falta de jueces titulares, una vacancia que persiste dado que el Consejo de la Judicatura no ha llevado a cabo los concursos correspondientes para llenar las plazas definitivas.

