Patricio Urrutia, la goleada 8-0 que le costó la salida como técnico de Delfín

El exfutbolista presentó la renuncia al cargo en medio de rumores de amaños por lo abultado del marcador

Antes de dirigir a Delfín SC, Patricio Urrutia estuvo a cargo de la selección ecuatoriana Sub 17

La vergonzosa goleada 0-8 sufrida ante Aucas la noche del lunes 10 de noviembre, como parte de la mas reciente fecha LigaPro desencadenó en la renuncia del entrenador Patricio Urrutia a Delfín SC.

Así lo informó el presidente del conjunto Cetáceo, Ariel Grazziani. “Para nosotros es una gran tristeza porque venía haciendo un buen trabajo, pero como él mismo lo dijo, ese marcador (0-8) es un resultado saca técnicos”.

El exjugador de Liga de Quito, con el que fue campeón de la Libertadores 2008, llegó al elenco manabita en abril de este año en reemplazo del argentino Nicolás Chietino, quien también salió por malos resultados.

En casi ocho meses conduciendo a Delfín SC, que vivió su primera experiencia en un equipo de la Serie A, Urrutia logró sacarlo de la zona del descenso y clasificarlo al hexagonal 2.

Preparador físico a cargo

Con la salida del exfutbolista, quien había dirigido antes a la Tri Sub-17 y al Daquilema, de Segunda Categoría, el preparador físico, Joni Acosta, se mantendrá al frente en los entrenamientos hasta que llegue un nuevo DT.

El cual sería nombrado este fin de semana. “Desde hoy nos reuniremos con el resto del directorio y esperamos tomar la mejor decisión para los partidos que restan y tal vez para la próxima temporada.

Con Urrutia, la lista de entrenadores que salieron de los equipos de la Serie A asciende a 16, siendo Técnico Universitario el que más cambió, con tres técnicos.

