El entrenador ecuatoriano no pudo remolcar el barco del Rodillo Rojo, que aún peligra en el cuadrangular del descenso

Geovanny Cumbicus deja de ser DT de Técnico Universitario a falta de poco para el final de LigaPro.

El martes 11 de noviembre, mediante sus redes sociales, Técnico Universitario hizo oficial la salida por mutuo acuerdo del director técnico ecuatoriano Geovanny Cumbicus, el cual había llegado al Rodillo Rojo para salvarlo del descenso, aunque el equipo ambateño aún mantiene posibilidades reales de descender.

El comunicado oficial, difundido en las redes sociales del club, detalla que "se ha llegado a un acuerdo para dar por finalizada la relación laboral" con Cumbicus y su cuerpo técnico. La institución ambateña, presidida por la familia Jara, expresó "sus mejores deseos al profesor Cumbicus en sus futuros proyectos personales y profesionales", cerrando así un ciclo de cinco meses que inició en junio pasado.

Cumbicus, de 45 años y oriundo de Loja, asumió el mando del "Rodillo" el 25 de junio de 2025, reemplazando al colombiano José "Cheché" Hernández tras una derrota 4-1 ante Libertad FC que dejó al equipo en el fondo de la tabla con apenas 11 puntos.

El Rodillo en alerta roja

En sus 16 partidos al frente de Técnico, Cumbicus cosechó seis victorias, tres empates y siete derrotas, un balance que revitalizó al conjunto ambateño y lo metió de lleno en la pelea por la salvación.

El punto de quiebre parece haber sido el empate 1-1 ante Vinotinto en la penúltima fecha del cuadrangular, que no cumplió las expectativas de la directiva pese a mantener vivas las chances matemáticas..

Sin Cumbicus al mando, el "Rodillo Rojo" enfrenta su hora de la verdad, teniendo que verse las caras contra Mushuc Runa de Visita y Manta de Local, por una lucha aguerrida por la permanencia.

