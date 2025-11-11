Liga de Quito vs. Deportivo Cuenca: ¿va por señal abierta el partido de Copa Ecuador?

Liga de Quito recibe a Deportivo Cuenca en el estadio Rodrigo Paz para definir al último semifinalista de Copa Ecuador 2025

Liga de Quito enfrentará a Deportivo Cuenca por los cuartos de final de la LigaPro 2025.

El miércoles 12 de noviembre, desde las 19:00 (hora de Ecuador), Liga de Quito y Deportivo Cuenca definirán al último semifinalista de la Copa Ecuador 2025, en partido que se disputará en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Te invitamos a leer: Así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro 2025: Aucas golea y presiona a Emelec

Liga de Quito llega con el impulso de la goleada 3-0 sobre Libertad, el sábado 8 de noviembre, por la quinta fecha del primer hexagonal final de la LigaPro 2025. Los albos toman a la Copa Ecuador como la oportunidad para sumar un título en la temporada.

Para este encuentro, el técnico Tiago Nunes no podrá contar con el zaguero Ricardo Adé y el volante Gabriel Villamil, al estar convocados por las selecciones de Haití y Bolivia para la Fecha FIFA, ni con el chileno Fernando Cornejo, por lesión.

COE acusa al Gobierno de Ecuador de intervenir a federaciones deportivas nacionales Leer más

En la zaga, el entrenador azucena espera poder contar con el uruguayo Gian Franco Allala para que tome el lugar de Adé, mientras que en el mediocampo, Kevin Minda y Alexander Alvarado aparecen como los reemplazantes de Cornejo y Villamil.

En el Deportivo Cuenca también toman a la Copa Ecuador como una gran oportunidad de llegar a la Copa Libertadores 2026. El ganador de la competencia se clasificará a la primera fase previa del torneo continental.

El Expreso Austral, además, quiere cortar una racha negativa de tres derrotas consecutivas en LigaPro, y dar el golpe en Casa Blanca. En el banquillo visitante estará Norberto Araujo, quien en su época de jugador hizo historia con los albos.

El partido entre Liga de Quito y Deportivo Cuenca se lo podrá seguir por señal abierta, mediante Teleamazonas, y también por televisión por cable y streaming mediante DSports y DGO.

Datos claves del partido

Fecha: Miércoles 12 de noviembre

Hora: 19:00 (de Ecuador)

Estadio: Rodrigo Paz Delgado

Transmite: Teleamazonas (señal abierta), DSports (televisión por cable) y DGO (plataforma de streaming)

Así llegan los equipos

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO