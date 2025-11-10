Así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro 2025: Aucas golea y presiona a Emelec

Aucas derrotó 8-0 a Delfín y dio paso firme en la lucha por cupo a la Copa Sudamericana 2026. Así está el segundo hexagonal

Aucas puso la goleada de la quinta fecha a imponerse 8-0 al Delfín.

La quinta fecha del segundo hexagonal final de la LigaPro 2025 se cerró la noche del lunes 10 de noviembre con el partido protagonizado entre Aucas y Delfín, en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, al sur de Quito.

El Papá llegaba con la obligación no volver a ceder puntos de local como la jornada anterior al empatar 3-3 con El Nacional. Una victoria en casa era clave para las aspiraciones de los orientales de seguir en la pelea por el cupo a la Copa Sudamericana 2026.

Esa ambición se demostró en la vocación ofensiva de Aucas que se dio un festín ante Delfín. A los 14 minutos, el paraguayo Brian Montenegro abrió el marcador en una noche inolvidable para el conjunto oro y grana,

Renny Jaramillo, con un gran remate desde la frontal del área amplió la ventaja (28'), y el paraguayo Carlos Rolón (39') y el boliviano Bruno Miranda (43') sentenciaron la victoria del Papá en el primer tiempo.

La fiesta oro y grana siguió en la etapa complementaria ante un equipo manabita sin reacción. Miranda volvió a aparecer en el marcador (54') y el zaguero John Ontaneda (58') siguieron dando forma a a goleada.

En la parte final del partido, Ederson Quiñónez (88') y Ariel Almagro (90') sellaron el sorprendente 8-0 con el que Aucas sumó un triunfo clave y un impulso para quedar a un punto del líder, Macará, y seguir dando batalla por el boleto a la Copa Sudamericana 2026.

Así quedó la tabla de posiciones

