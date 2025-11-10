Expreso
Aucas puso la goleada de la quinta fecha a imponerse 8-0 al Delfín.API

Así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro 2025: Aucas golea y presiona a Emelec

Aucas derrotó 8-0 a Delfín y dio paso firme en la lucha por cupo a la Copa Sudamericana 2026. Así está el segundo hexagonal

La quinta fecha del segundo hexagonal final de la LigaPro 2025 se cerró la noche del lunes 10 de noviembre con el partido protagonizado entre Aucas y Delfín, en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, al sur de Quito.

El Papá llegaba con la obligación no volver a ceder puntos de local como la jornada anterior al empatar 3-3 con El Nacional. Una victoria en casa era clave para las aspiraciones de los orientales de seguir en la pelea por el cupo a la Copa Sudamericana 2026.

Esa ambición se demostró en la vocación ofensiva de Aucas que se dio un festín ante Delfín. A los 14 minutos, el paraguayo Brian Montenegro abrió el marcador en una noche inolvidable para el conjunto oro y grana,

Renny Jaramillo, con un gran remate desde la frontal del área amplió la ventaja (28'), y el paraguayo Carlos Rolón (39') y el boliviano Bruno Miranda (43') sentenciaron la victoria del Papá en el primer tiempo.

La fiesta oro y grana siguió en la etapa complementaria ante un equipo manabita sin reacción. Miranda volvió a aparecer en el marcador (54') y el zaguero John Ontaneda (58') siguieron dando forma a a goleada.

En la parte final del partido, Ederson Quiñónez (88') y Ariel Almagro (90') sellaron el sorprendente 8-0 con el que Aucas sumó un triunfo clave y un impulso para quedar a un punto del líder, Macará, y seguir dando batalla por el boleto a la Copa Sudamericana 2026.

Así quedó la tabla de posiciones

