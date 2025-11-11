Selección Ecuador: Los jugadores que están prácticamente descartados para el Mundial

El proceso de Sebastián Beccacece en la Tri ha agregado y a borrado jugadores que probablemente no estarán en el Mundial 2026

Alexander Domínguez ha sido prácticamente borrado de la Selección de Ecuador.

Sebastián Beccacece es quien, por el momento, se encargará de cargar con la ilusión de una nación entera, y tendrá en sus manos el poder de llevar solo a 26 hombres que defiendan la amarillo, azul y rojo, pero también deberá dejar de lado a muchos jugadores, algunos de ellos históricos para la selección tricolor.

La Selección ecuatoriana de fútbol está próxima a disputar su quinto Mundial en el año 2026, donde buscará lograr una participación histórica que reafirme la evolución futbolística del país de 'La Mitad del Mundo'.

Te puede interesar: Richard Carapaz, sin contrato de EF Education-EasyPost para 2026

Aunque aún quedan muchos meses, partidos amistosos y microciclos que puedan meter una que otra sorpresa en la lista final mundialista, ya hay jugadores que se podría decir que están resignados a ver el Mundial por TV.

Alexander Domínguez fue la máxima figura de la Liga de Quito campeón de Copa Sudamericana 2023. Cortesía

Alexander Domínguez

Alexander Domínguez no es solo un histórico en Liga Deportiva Universitaria de Quito, también lo es con la Selección ecuatoriana de fútbol.

Fue convocado a la selección por primera vez en el 2010, para amistosos contra México y Corea del Sur, desde ese momento, el arquero ecuatoriano ha disputado 78 partidos con la Tricolor, en donde ha recibido 77 goles y ha mantenido su vaya invicta en 31 oportunidades.

Te puede interesar: Así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro 2025: Aucas golea y presiona a Emelec

Es uno de los jugadores con más presencias en Copas del Mundo con Ecuador, siendo el segundo futbolista nacional activo con ese logro, igualando por el momento con dos Mundiales con Enner Valencia y Carlos Gruezo.

Fue el portero titular de Ecuador en la Copa del Mundo Brasil 2014, y fue suplente en el Mundial de Catar 2022. También estuvo presente en las Copas América del 2011 (no jugó), 2015, 2016, 2019, 2021 y 2024. Lastimosamente Domínguez no ha sido convocado a la selección desde marzo de 2024.

Jeremy Sarmiento actualmente juega en el Cremonese de Italia, en donde no tiene continuidad. cortesía

Jeremy Sarmiento

Jeremy Sarmiento, el ingles-ecuatoriano que llegó a Tri con un cartel europeo, también ha sido puesto del lado por el cuerpo técnico de Sebastián Beccacece.

Debutó en la Selección de Ecuador en noviembre del 2021, en las eliminatorias rumbo a Catar 2022, en un partido contra la selección de Bolivia que Ecuador ganó por 3 goles a 0. Sarmiento ingresó al minuto 64 del partido y mostró pinceladas de su talento en aquella noche guayaquileña.

Ha jugado 24 partidos con la absoluta de Ecuador, que se reparten entre Eliminatorias Sudamericanas, Copa América, partidos amistosos y Copas del Mundo. Sumado a eso, a marcado únicamente 2 goles con Ecuador, uno en un partido amistoso contra Honduras y otro en la derrota de Ecuador en Copa América ante Venezuela.

Su falta de regularidad en sus clubes ha sido el justificante de su no presencia en la selección desde noviembre del 2024.

Carlos Gruezo regresó al país para vestir los colores de LDU y encontrar regularidad. GUSTAVO GUAMÁN / EXPRESO

Carlos Gruezo

El volante 'Bimundialista' de Ecuador dejó de aparecer en las listas de Sebastián Beccacece desde marzo del 2025, cuando fue titular contra Venezuela y Chile por Eliminatorias Sudamericanas.

Gruezo debutó con la mayor de Ecuador el 17 de mayo de 2014, en un amistoso contra Países Bajos que terminó 1-1 en Ámsterdam, con tan solo 19 años de edad.

También fue considerado por Reinaldo Rueda para la lista final de jugadores que representaron a Ecuador en el Mundial de Brasil 2014, desde entonces, ha jugado 65 partidos con la selección nacional y ha marcado únicamente un gol, contra Bolivia en el 2020 por Eliminatorias.

Te puede interesar: Finales ATP: Jannik Sinner derrotó a Auger-Aliassime y arranca con fuerza

Ha tenido presencia en las Copas América de 2016, 2019, 2021 y 2024 y también jugó las Copas del Mundo del 2014 y 2022.

Jhegson Méndez estuvo en en las Eliminatorias Sudamericanas con La Tri, sin embargo perdió el espacio en el equipo de Sánchez Bas cortesía

Jhegson Méndez

Jhegson Méndez es uno de los que, parece, no estará en la Copa del Mundo Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Su presencia en Ecuador pasó de indiscutible a en duda, por lesiones y sus irregulares presencias en sus equipos.

La última convocatoria de Jhegson Méndez a la selección ecuatoriana de fútbol fue en mayo de 2025, para las fechas 15 y 16 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 contra Brasil y Perú.

Te puede interesar: COE acusa al Gobierno de Ecuador de intervenir a federaciones deportivas nacionales

Méndez fue intermitente en las convocatorias posteriores, teniendo presencia en algunas fechas FIFA del 2025, pero no en la de noviembre (vs. Paraguay y Chile), donde Beccacece optó por jugadores más jóvenes como Yaimar Medina y Alan Minda para rotar.

Debutó el 11 de septiembre de 2018, desde entonces a jugado 46 partidos con Ecuador. No ha marcado goles pero si tiene tres asistencias en su repertorio.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!