Richard Carapaz, sin contrato de EF Education-EasyPost para 2026

El ciclista ecuatoriano no define su continuidad con su equipo después de unos meses irregulares del ecuatoriano

Carapaz termina su relación con EF Education-EasyPost despues de llegar al equipo estadounidense en el 2022.

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz, integrante del equipo estadounidense EF Education-EasyPost, campeón olímpico en Tokio 2021 y del Giro de Italia 2019, fue ayer una de las principales novedades en la lista de deportistas sin contrato profesional en esta disciplina para el Tour Mundial 2026.

Según lo que se sabe, el contrato del tricolor con el EF era hasta este año y, pese a que consiguió el tercer puesto en el Giro 2025, las lesiones mermaron sus posibilidades de renovación.

A menos de 2 meses de finalizar el año, la lista de ciclistas que no han asegurado seguir en el pelotón en 2026 es amplía, nada menos que cerca de 200 corredores del World Tour y Pro Team, entre ellos 94 de la máxima categoría, según la lista de procycling.

Más salidas ecuatorianas de EF Education-EasyPost

Jefferson Alexander Cepeda también quedaría fuera del equipo de EF Education-EasyPost. Cortesía

Pero Carapaz no es el único damnificado en el EF Education, ya que lo mismo sucede en su equipo con el también ecuatoriano Jefferson Alexander Cepeda, el colombiano Esteban Chaves y el británico Hugh Carthy.

En las filas del Ineos, aún no se ha dado luz verde para el 2026 a corredores ilustres como el polaco Michal Kwiatkowski, campeón del Mundo (2014), con 32 victorias en su palmarés y hombre clave por su experiencia en las grandes vueltas. En su formación también está pendiente de su futuro el doble campeón británico en ruta Ben Swift, de 38 años y el colombiano Brandon Ribera.

En el Movistar causó baja el colombiano Fernando Gaviria, de 31 años, ganador de 5 etapas en el Giro y 2 en la Vuelta. Después de 3 temporadas en la formación española los resultados del "Misil de La Ceja" al parecer no han convencido para ganarse su continuidad, por lo que espera una oportunidad en el mercado de fin de año.

En el pelotón español del World Tour destacan también dos nombres que se encuentran a la espera de conseguir un contrato para 2026: Jesús Herrada, exdoble campeón de España en ruta con 31 victorias como profesional, aún sin renovar con el Cofidis, equipo con el que acaba de cumplir su octava temporada.

El mercado ciclista sigue abierto y los equipos tendrán donde elegir para cerrar sus plantillas. Experiencia o juventud, todo cabe en la lista de candidatos a encontrar trabajo.

