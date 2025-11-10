Tabla de posiciones de LigaPro tras la derrota de Emelec y victoria de Barcelona SC

Resultados opuestos para los equipos del Astillero en la quinta fecha de los hexagonales

Emelec sufrió una remontada de 2-1 ante El Nacional en la Cocha.

La quinta fecha de los hexagonales 1 y 2 de la LigaPro 2025 dejó resultados opuestos para los clubes del Astillero. Mientras Emelec cayó 2-1 ante El Nacional en Latacunga, Barcelona SC celebró una importante victoria por el mismo marcador frente a Orense en Machala. Los resultados modificaron la tabla de posiciones y encendieron la pelea por los cupos internacionales.

Emelec dejó escapar una ventaja temprana

El Bombillo fue el primero en presentarse el domingo 9 de noviembre, en el estadio La Cocha. Pese a que Jaime 'La Yoya' Ayoví adelantó al equipo con un penalti, los puros criollos reaccionaron con fuerza. Djorkaeff Reasco y Charles Vélez firmaron la remontada que frenó las aspiraciones del cuadro azul de alcanzar el liderato del segundo hexagonal, que entrega un boleto a la Copa Sudamericana 2025.

El gol de penalti convertido por Jaime 'la Yoya' Ayoví (i) no le alcanzó a Emelec en La Cocha. API

Con esta derrota, Emelec suma 49 puntos y cae a la tercera posición del grupo. Por encima aparecen Deportivo Cuenca, que tiene los mismos 49 puntos pero mejor gol diferencia, y Macará, con 50 unidades. El panorama se complica aún más con Aucas, que acumula 46 puntos y todavía debe disputar su partido ante Delfín, último del grupo con 35.

Barcelona SC revive con una victoria clave en Machala

Barcelona SC se impuso 2-1 ante Orense en Machala. api

Por su parte, Barcelona SC logró un triunfo fundamental 2-1 ante Orense. Los dos goles de Janner Corozo, ambos desde el punto penal, fueron determinantes para que el Ídolo del Astillero regrese con los tres puntos. Aunque Michael Bermúdez descontó para los machaleños, el empuje local no bastó para evitar la derrota.

La pelea por la Libertadores está al rojo vivo

Con este resultado, Barcelona SC se mantiene en la tercera casilla del hexagonal final con 61 puntos, los mismos que Liga de Quito, que tiene un partido pendiente y lo supera por gol diferencia. La lucha por el segundo puesto —que otorga un pase directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026— promete definirse en las próximas jornadas, manteniendo la emoción en la LigaPro 2025.

Tabla de posiciones Serie A Ecuador: Hexagonal 1, 2 y Grupo del Descenso

