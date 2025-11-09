Tiago Nunes habló sin filtros de los árbitros y el gran objetivo de Liga de Quito

Tiago Nunes enfocado: respuesta a los árbitros y misión ganar la Copa Ecuador

El técnico brasileño destacó la madurez del plantel y pidió coherencia arbitral en la recta final del torneo.

Liga de Quito mantiene su paso firme en el hexagonal final y no cede terreno en su lucha por clasificar como Ecuador 2 a la próxima Copa Libertadores. El equipo albo venció 3-1 a Libertad en el estadio Rodrigo Paz Delgado, sumando 61 puntos y un gol diferencia de +26, números que reflejan el poderío y regularidad del conjunto dirigido por Tiago Nunes.

Los goles de Richard Mina, Alexander Alvarado y Carlos Gruezo sellaron una victoria que reafirma el buen momento futbolístico del equipo. Con un juego dinámico y contundente, Liga impuso condiciones desde el primer tiempo y controló el partido con madurez.

El entrenador Tiago Nunes no ocultó su satisfacción por el rendimiento de sus dirigidos:

Liga de Quito se paró firme y venció a Libertad en la fecha 5 del primer hexagonal. API

Tiago Nunes fue hablando de todo

“El equipo jugó bien, tuvimos un poco de dificultad al inicio, pero al final encontramos nuestro juego y controlamos la segunda parte muy bien. Satisfecho y contento por lo hecho y por los jugadores”, expresó.

El brasileño, además, apuntó alto en sus objetivos:

“Tenemos un equipo a la altura para competir en varios frentes y buscar el título en Copa Ecuador”, afirmó, dejando claro que su meta es conquistar ambos torneos.

El próximo desafío de Liga será el miércoles ante Deportivo Cuenca, por la Copa Ecuador, donde buscará seguir extendiendo su buen momento y mantener la motivación encendida.

Los árbitros están en la mira

No obstante, Nunes también se refirió a un tema sensible: el arbitraje. Con tono crítico pero sereno, comentó:

“Los temas arbitrales, incluido el VAR, fueron curiosos. Ojalá los árbitros juzguen igual las mismas jugadas. La mano de Carlos Gruezo es un ejemplo. En esta etapa del torneo, cada decisión es muy delicada”.

Con ese mensaje, el estratega dejó claro que quiere justicia en la recta final. Liga, mientras tanto, sigue creciendo y mostrando que su ambición no tiene límites: el objetivo es cerrar el año con la Copa Ecuador y volver a brillar en el continente en el 2026.

