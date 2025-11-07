Dolor en Socio Vivienda 2: la joya de Independiente del Valle que perdió la vida

El silencio duele más cuando alguna vez hubo sueños que hacían ruido. En el corazón de Socio Vivienda 2, al norte de Guayaquil, la tristeza tiene nombre y apellido: Miguel Nazareno, el joven jugador de 17 años de Independiente del Valle que ya no volverá a calzarse los botines.

Hasta el mediodía del viernes 7 de noviembre, su cuerpo era velado, música lenta y miradas que se niegan a creer lo ocurrido.

El chico que un día corrió por esas mismas calles, persiguiendo un balón y una ilusión, ahora descansa dentro de una caja color café.

Ismael Nazareno padre de Miguel jugador de Independiente del Valle y su último adiós en su casa de Socio Vivienda 2. Jerson Ruiz

Los recuerdos de Independiente para siempr

¿Quién era Miguel Nazareno, el joven jugador fallecido de Independiente? Leer más

La misma gente que lo vio crecer, que lo vio irse al club que transforma sueños en realidades, hoy lo despide con lágrimas que nadie intenta ocultar. “El que iba a sacar a todos de aquí”, dicen algunos vecinos, mientras observan el féretro de Miguel que le pusieron la camiseta del Independiente del Valle para su viaje final.

A Miguel le encantaban las gorras. Por eso, su familia le colocó su preferida, una Calvin Klein negra, para su viaje celestial. El gesto lo dice todo: querían que se vaya como vivió, con estilo, con fe, con ganas de comerse el mundo.

Su padre, Wellington Ismael Nazareno, quien dirige una escuela de fútbol en el mismo barrio, apenas puede hablar. Su mirada está perdida entre recuerdos. Él fue quien lo llevó de la mano a su primer entrenamiento, quien creyó en él cuando nadie más lo hacía.

Miguel Nazareno era el '10' de la Sub-17 de Independiente Juniors. cortesia

¿Christian Cueva se va de Emelec? Esto dicen desde Perú del volante del Bombillo Leer más

“Era el orgullo de la casa”, susurra. Su hermano Kleiber, también futbolista, recuerda que Miguel estaba cerca de cumplir su gran sueño: llegar al primer equipo. “Todos sabían que era distinto”, dice con la voz quebrada.

Su último partido fue en Cuenca. Luego vino a Guayaquil para pasar el feriado, sin imaginar que ese sería su último viaje. El adiós será este viernes 7 de noviembre, donde descansará el chico que soñó con llegar lejos, pero cuyo destino decidió otro camino.

Este sábado, en la edición impresa de EXPRESO el testimonio desgarrador de su padre, quien contará cómo nació su hijo futbolista, qué sintió el día que le dieron la camiseta 10 y cómo esperaba verlo firmar su primer contrato profesional.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!