Emelec: Guillermo Duró piensa que “Fue un partido raro” ante Macará

Goleada en Ambato: Macará hunde a Emelec y Cuenca se adueña del liderato

Emelec empieza a pagar caro la falta de concentración y entrenamiento. La semana en la que el equipo relajó rutinas se evidenció en el campo: el Bombillo cayó estrepitosamente 3-0 ante Macará, y las consecuencias son durísimas.

Deportivo Cuenca, ahora puntero con 49 puntos al igual que Emelec, se beneficia de un mejor +3 en diferencia de goles, mientras los azules acumulan un -4. Pero lo que más preocupa al club eléctrico es que Macará se mete de lleno en el hexagonal, quedando a solo dos puntos del líder Cuenca gracias al propio Emelec.

Los números del hexagonal por el cupo de la Copa Sudamericana

Duró no entiende lo que pasó en Ambato

El entrenador Guillermo Duró no ocultó su frustración tras la goleada y la expulsión de Diego Bagüí, habitual titular en 2025: “Con uno menos en la altura se nos hace difícil. Para nosotros fue un partido raro, en el mejor momento nuestro viene el penal con la expulsión”, comentó.

Agregó que intentaron revertir la situación en el entretiempo: “Quisimos arreglarlo y viene el otro penal”.

Además sobre la expulsión Duró comentó: “Macará venía levantando y estaba haciendo buenos partidos de local y visitante”, precisó. En la salida de Bagüí, en la altura, con uno menos nos costó, pero más allá de eso seguimos buscando el descuento, pero con uno menos es difícil”,

Emelec no tiene la tranquilidad para entrenar

Juan Pablo Ruiz (centro) es arrinconado por la férrea marca de Mateo Viera (izq.) y Nahuel Arena. Jorge Perez

Ahora, Emelec deberá ajustar todos los detalles y recuperar su normalidad, tanto entrenar y concentrarse si quiere mantener opciones de clasificar a la Copa Sudamericana 2026, torneo en el que, por el momento, tiene tres contendientes: ellos, Deportivo Cuenca y un Macará que respira gracias a la goleada al propio Bombillo.

