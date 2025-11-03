¿Guardiola pone a Haaland al nivel de Cristiano y Messi? Esto dijo el DT citizens

Erling Haaland sigue rompiendo récords y Guardiola lo compara con Messi y Cristiano. Su próximo reto será el Dortmund

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, volvió a elogiar a su goleador estrella, Erling Haaland, y lo colocó en el mismo escalón que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, al destacar su capacidad para marcar diferencias partido tras partido. El técnico español aseguró que la única diferencia con los astros históricos es el tiempo: “Messi y Ronaldo lo han hecho durante quince años”.

Haaland, una máquina de goles en la Premier League

El delantero noruego atraviesa un momento impresionante. Tras su doblete en la victoria ante el Bournemouth, Haaland suma 26 goles en la temporada, contando todas las competiciones con club y selección. De esos tantos, 13 los ha marcado en la Premier League, donde es el máximo goleador absoluto.

El Androide comanda el ataque citizens. EFE

Guardiola destacó su impacto inmediato: “Es como cuando tenías a Messi o a Cristiano. Su influencia en el juego es enorme. Pero también necesitamos los goles de Phil Foden, Tijani Reijnders y otros jugadores”.

“Está al nivel de Messi y Cristiano”

Cuando le preguntaron si Haaland está a la altura de los dos grandes referentes del fútbol moderno, Guardiola no dudó: “Por supuesto que sí, sólo tienes que ver sus números. La diferencia es que Messi y Ronaldo lo han hecho durante quince años, pero este es ese nivel. Cuando golpea el balón como en el primer gol, parece decir: ‘voy a marcar’”.

El técnico también elogió su mentalidad ganadora y hambre de gol, atributos que lo convierten en un futbolista de élite: “A veces soy duro con él, pero tiene una mente abierta. Es increíble entrenarle. Sin él sería difícil, pero tenemos suerte de que Omar Marmoush esté de vuelta y que muchos jugadores estén en forma”.

Próximo desafío: el Borussia Dortmund en la Champions League

La siguiente prueba para el Manchester City y su goleador será especial: enfrentarán al Borussia Dortmund, el club donde Haaland se dio a conocer internacionalmente. El duelo, correspondiente a la Champions League del miércoles 5 de noviembre de 2025, promete emociones fuertes y una nueva oportunidad para que el noruego siga agrandando su leyenda goleadora.

