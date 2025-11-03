Ismael Rescalvo molesto con el árbitro: Así reaccionó tras el empate de Barcelona SC

El DT pide explicaciones al árbitro tras empate y su enojo se hace viral

Barcelona SC dejó escapar el domingo 2 de noviembre la victoria sobre el final del partido ante Universidad Católica, y el sabor amargo se sintió en el estadio Banco Guayaquil. El 1-1 final dejó a los amarillos con un punto que duele, sobre todo por el penal convertido por José Fajardo en los minutos finales.

El DT Ismael Rescalvo fue claro en su análisis: “Nos vamos a casa con un punto, con la sensación de que podían ser tres, pero con la percepción de que el equipo hizo un buen partido y estuvimos cerca de ganar”.

La frustración se acentuó por la adición de ocho minutos, sobre la que consultó al árbitro Aragón sin recibir una respuesta satisfactoria: “Esa extensión de minutos provocó todo, no creo que lo que pasó en el segundo tiempo era para añadir ocho minutos”.

A pesar del resultado, Rescalvo destacó lo positivo: “Vamos construyendo un equipo competitivo. Los jugadores han tenido una semana muy buena de entrenamientos. El equipo mejoró la imagen que dejamos en el partido con Liga de Quito, jugamos bien y el rival tuvo pocas opciones”.

Los rostros de los futbolistas del Ídolo y su malestar tras empatar 1-1 ante Universidad Católica. GUSTAVO GUAMAN

El técnico también reconoció la capacidad del rival: “Sabíamos que enfrentábamos a un equipo muy bueno que juega bien al fútbol. Pudimos frenar su juego, no dejamos que se sientan cómodos con la pelota. Tuvimos oportunidades para liquidar el partido, pero lo cierto es que no concretamos”.

Con la tabla de posiciones aún apretada, el estratega no pierde la calma: “Quedan seis partidos, tenemos que analizar los errores y virtudes que tuvimos para mejorar en la semana y afrontar el partido contra Orense. Buscamos que el equipo siga creciendo, vamos a luchar hasta el final.

La lucha por el segundo puesto con Liga de Quito y Católica está muy abierta”.

Barcelona SC cierra otra jornada con la sensación del “casi”, con la misión de recuperar el terreno perdido y mantener viva la pelea por un lugar en la cima del fútbol ecuatoriano.

