liga de quito perdió ante Palmeiras
Liga de Quito quedó eliminado ante Palmeiras en la Copa Libertadores 2025, ahora de lleno en LigaPro..afp

Liga de Quito vs Orense: el duelo que puede bajar a Barcelona del segundo lugar

EN VIVO: Liga de Quito vs Orense: horario, canal y cómo puede bajar a Barcelona

Barcelona fue a Quito con hambre de gloria, pero volvió con hambre de puntos. El empate 1-1 ante Universidad Católica en Quito dejó a los amarillos con un sabor amargo, de esos que no se quitan ni con victoria moral. El Ídolo tenía la mesa servida, pero terminó tropezando con su propio apetito.

Los toreros llegaron con 58 puntos y la ilusión de apretar la pelea por el segundo lugar, pero ese sueño se transformó en desvelo. Liga de Quito, con 55 y dos partidos menos, ahora ve la oportunidad de oro para bajarse al ídolo. 

Así regresa Liga de Quito a LigaPro para enfrentar a Orense

Los Albos tienen dos partidos menos

Emelec

Así quedó la tabla de posiciones tras la derrota de Emelec y empate de Barcelona SC

Y lo que asusta no es solo la diferencia de puntos, sino el gol promedio: los Albos tienen un +20 demoledor, mientras que Barcelona apenas suma +8. Si Liga de Quito gana este martes 4 de noviembre ante Orense, el feriado se volverá blanco, literalmente. 

El cuadro de Ismael Rescalvo tuvo momentos, pero nunca control. Católica fue un rival incómodo, con orden y valentía. El gol de Barcelona fue un espejismo que se desvaneció rápido entre la presión capitalina. Al final, el empate cayó como baldazo de agua fría. En el camerino, el silencio dijo más que cualquier charla técnica.

Barcelona SC, Universidad Católica
Los rostros de los futbolistas del Ídolo y su malestar tras empatar 1-1 ante Universidad Católica.GUSTAVO GUAMAN

Liga de Quito regresa luego de la eliminación de Copa Libertadores 

En cambio, en el Rodrigo Paz el ambiente es de ilusión. Liga de Quito que ya vive la realidad luego de la eliminación de Copa Libertadores, vuelve a enfocarse en el torneo local. 

Orense llega sin presión, con su boleto a la Sudamericana asegurado. Pero la noche del martes puede cambiarlo todo. El estadio Rodrigo Paz se prepara para una fiesta, con la esperanza de que el feriado se bautice de blanco.

Así es el fútbol ecuatoriano: impredecible, emocional, cruel y hermoso. Barcelona mira al cielo buscando respuestas, mientras Liga afila los botines. El feriado de puntos apenas comienza.

