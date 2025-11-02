Así quedó la tabla de posiciones tras la derrota de Emelec y empate de Barcelona SC

El Bombillo cayó sin atenuantes y el Ídolo empató con polémica en la cuarta fecha del segundo hexagonal de LigaPro

Emelec fue humillado 3-0 ante Macará, por la cuarta fecha del segundo hexagonal de la LigaPro 205.

La LigaPro 2025 vivió una jornada amarga para los tradicionales equipos del Astillero, Emelec y Barcelona SC, cuyos recientes resultados impactan directamente en las tablas de los dos primeros hexagonales. Mientras el Bombillo sufrió una dura goleada, el Ídolo se fue con un punto como visitante.

Emelec: tarde para el olvido ante Macará

Emelec fue el primero en salir a escena la tarde del domingo 2 de noviembre, enfrentando a Macará en el estadio Bellavista de Ambato. Una tempranera expulsión de Diogo Bagüí y una serie de errores defensivos condenaron al equipo eléctrico a una humillante derrota por 3-0. Este revés es un golpe fuerte para las aspiraciones azules en el segundo hexagonal, aunque se mantienen en la segunda casilla.

Juan Pablo Ruiz (centro) es arrinconado por los futbolistas guaytambos de Mateo Viera (izq.) y Nahuel Arena. Jorge Perez

El conjunto guayaquileño, pese al esfuerzo y las atajadas habituales de su portero Pedro Ortiz, no pudo sobreponerse a la adversidad. La falta de contundencia y los problemas en la zaga fueron determinantes. De haber conseguido un empate, Emelec se hubiera colocado en la cima del segundo Hexagonal, pero esta jornada amarga obliga a replantear la estrategia de cara a los próximos duelos decisivos de la LigaPro.

Barcelona SC y un amargo empate en Chillo Jijón

Los rostros de los futbolistas del Ídolo y su malestar tras empatar 1-1 ante Universidad Católica. GUSTAVO GUAMAN

En el otro frente, Barcelona SC visitó a Universidad Católica en un duelo estelar por el primer Hexagonal del torneo. El gol de Janner Corozo, convertido desde el punto penal, alimentó la ilusión del 'Ídolo' por sumar su primera victoria en el complicado estadio de Chillo Jijón. El equipo de Ismael Rescalvo demostró garra y solidez en un reducto históricamente difícil.

No obstante, la alegría fue efímera. Un penalti concedido en la parte final y transformado por José Fajardo sentenció el empate final, dejando el marcador 1-1. Aunque no fue la victoria anhelada, el punto sumado por Barcelona SC ante un rival directo es clave para mantenerse en la segunda casilla del hexagonal final de la LigaPro 2025.

Revisa la tabla de posiciones Serie A del Ecuador | Hexagonal 1, 2 y Grupo de Descenso

