Barcelona SC deja escapar en los adicionales su primera victoria en Chillo Jijón

En un partido marcado por los penales, Barcelona SC empató 1-1 en la visita a U. Católica, rival directo por el cupo copero

La frustración de los jugadores de Barcelona SC tras el empate ante Universidad Católica.

A Barcelona SC se le escapó la que hubiera sido la primera victoria en el estadio Banco Guayaquil y además la posibilidad de dar un golpe a un rival directo al empatar 1-1 ante Universidad Católica, la noche del domingo 2 de noviembre.

Te invitamos a leer: Moisés Caicedo brilla en victoria del Chelsea ante Tottenham en el derbi de Londres

El Ídolo llegó al escenario de Chillo Jijón con el peso de no haber podido ganar en sus visitas a esta cancha y teniendo al frente al Trencito Azul, con quien pelea por la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Los amarillos supieron aguantar los embates del Trencito, que convirtió en figura al arquero Ignacio de Arruabarrena, quien ahogó el grito de gol de los santos en varias ocasiones, en especial en el primer tiempo.

Deportivo Quito y un triste final al sueño del ascenso a la primera categoría Leer más

El premio al esfuerzo defensivo y orden de los toreros llegó al minuto 74 cuando tras un tiro de esquina José Fajardo agarró de la camiseta a Xavier Arreaga, acción que tras ser revisada en el VAR fue determinada como penal.

Janner Corozo fue al cobro, el arquero Rafael Romo atinó al remate, pero en el rebote, el propio ofensivo amarillo abrió el marcador (76’). Fue un duro golpe para el Trencito que de forma desesperada buscaba la igualdad y dejaba espacios para el contragolpe de los visitantes.

El Ídolo vuelve a sonreír 👏🏻



Agarrón en el área, revisión de VAR y penal que Janner Corozo, en dos tiempos, intercambió por gol para el 0-1 de @BarcelonaSC.#LigaEcuabet conectada x #Xtrim 🤳 pic.twitter.com/d1IqQL1PGD — Zapping Ecuador (@zapping_ecu) November 3, 2025

Una jugada clave en los minutos adicionales

Cuando todo apuntaba a que los tres puntos se iban a Guayaquil, en la última acción del tiempo adicional (90+8’), nuevamente Fajardo y Arreaga fueron los protagonistas de una acción, pero esta vez en el área amarilla.

El VAR entró en acción y tras una larga espera se determinó penal para los santos, que fue cambiado por gol por Fajardo (90+16’), quien de esa manera pagaba su error en la pena máxima que le dio la ventaja a los toreros.

Agónico empateeee!!! 🤯



Fajardo, también de penal, igualó 1–1 para @UCatolicaEC luego de una mano de Arreaga que fue revisada en el VAR.#LigaEcuabet conectada x #Xtrim 🤳 pic.twitter.com/kFyIUGkS4k — Zapping Ecuador (@zapping_ecu) November 3, 2025

El delantero panameño plasmó lo caldeados que estaban los ánimos al festejar en el rostro del meta amarillo, generando un cruce entre los jugadores de los dos equipos. La frustración en los toreros se reflejó en las palabras del arquero De Arruabarrena, quien afirmó que “la victoria se nos escapa al final, una lástima”.

Con el empate a un gol, Barcelona llegó a los 58 puntos para ubicarse en el segundo lugar del primer hexagonal, a 12 puntos del líder, Independiente del Valle, que tiene dos juegos pendientes. Por su parte, Universidad Católica suma 52 unidades para ubicarse en el cuarto lugar y seguir sin ganar en esta fase definitiva del torneo.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!