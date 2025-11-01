Moisés Caicedo brilla en victoria del Chelsea ante Tottenham en el derbi de Londres

El volante Moisés Caicedo fue pieza clave en el medio campo del Chelsea y dio la habilitación para el gol del triunfo

Moisés Caicedo fue el dueño del medio campo en el derbi entre Chelsea y Tottenham.

Un solitario gol del brasileño Joao Pedro en la primera parte dio la victoria el sábado 1 de noviembre al Chelsea en uno de los ‘derbis’ de Londres ante un Tottenham muy pobre en ataque que le impulsa en la clasificación hasta la cuarta plaza con los mismos puntos que los Spurs.

El delantero aprovechó un regalo del ecuatoriano Moisés Caicedo, que robó la pelota a Micky van de Ven cuando éste le intentó regatear como último hombre, para definir en el área pequeña ante el arquero Guglielmo Vicario.

Fue una muestra de la importancia de Niño Moi en los Blues, ya que fue su motor para dominar el medio campo y ser la base para conseguir una importante victoria.

A partir del gol de Joao Pedro, Chelsea tuvo ocasiones para aumentar la diferencia ante un Tottenham, cuyo última triunfo en casa en Premier fue el 16 de agosto ante el Burnley, que no puso en peligro la meta de Robert Sánchez.

Con esta victoria, el Chelsea iguala al Tottenham en la clasificación con 17 puntos y se coloca a ocho del Arsenal, que también ganó 2-0 ante Burnley y es el líder de la Premier tras las primeras diez jornadas.

Así fue la habilitación de Moisés Caicedo

¡¡AHORA SÍ!! Tras una gran recuperación, Moi Caicedo dejó SOLO a Joao Pedro para el 1-0 de Chelsea sobre Tottenham en la #PREMIERxESPN.



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/HIuLVUKzM9 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 1, 2025

