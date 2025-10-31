Expreso
liga de quito perdió ante Palmeiras
Liga de Quito quedó eliminado ante Palmeiras en la Copa Libertadores 2025.afp

Liga de Quito: Estos millones ganó a pesar de ser eliminado de Copa Libertadores 2025

El conjunto albo sacó provecho económico en su participación copera. Conoce cuándo dinero sumó y cuánto dejó de ganar

Aunque la dolorosa derrota ante Palmeiras (4-3 en el global), en el estadio Allianz Parque de Sao Paulo, puso fin al sueño continental de Liga de Quito, la institución capitalina no regresa a casa con las manos vacías en cuanto a lo monetario.

La campaña que los llevó hasta las semifinales de la Copa Libertadores 2025, después de 17 años, se traduce en una impresionante inyección económica de más de nueve millones de dólares en todo su trayecto competitivo.

El técnico Tiago Nunes, quien asumió el mando desde los octavos de final, encaminó a los albos a instancias decisivas del torneo sudamericano, lo que puede ser considerado un éxito, más allá de lo deportivo. Él continuó el trabajo de Pablo Sánchez, estratega con el que clasificó primero en la fase de grupos, donde consiguió 3 victorias, 2 empates y 1 pérdida.

Rafael Veiga Palmeiras vs Liga de Quito 2025
Rafael Veiga marcó un doblete en la histórica remontada de Palmeiras ante Liga de Quito.Cortesía
En toda esta ruta copera, además del monto otorgado, también se suma el ingreso recaudado por la venta de boletos en cada uno de los partidos de local (seis). Para el duelo con el Verdao, cuya entrada a la localidad más económica (general) estaba en $46, la cifra superó los $2 millones por este rubro.

Con este histórico ingreso asegurado, Liga cierra su participación en la Libertadores con la frente en alto, dejando una huella deportiva y, sobre todo, una firme salud financiera que permitiría armar un proyecto ambicioso para el próximo año.

Liga de Quito aúnno clasifica a la Copa Libertadores 2026

Por ahora, el conjunto albo no ha sellado su presencia en el máximo torneo de clubes del continente. Ocupa la tercera posición de la clasificatoria local y apunta al segundo puesto para afianzarse en la fase de grupos.

