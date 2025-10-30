Barcelona SC: Jugadores deciden no entrenar por falta de pagos | Esto ocurrió (video)

El plantel de futbolistas habrían tomado la determinación luego de reunirse con el presidente Antonio Álvarez

La crisis económica golpea de nuevo al Barcelona Sporting Club. La plantilla principal de jugadores tomó una drástica medida la mañana de este jueves 30 de octubre: interrumpieron el entrenamiento programado en protesta por el atraso de tres meses en sus salarios.

La paralización, que ha generado un sismo interno, es la respuesta directa del equipo a la falta de soluciones concretas por parte de la dirigencia. El malestar escaló al punto de que los futbolistas optaron por la protesta colectiva ante la persistente deuda.

Aunque fuentes extraoficiales indicaron que no todos los deportistas estaban inicialmente de acuerdo con la suspensión de la práctica matutina, la decisión fue finalmente ratificada por la mayoría tras una reunión. Los capitanes del equipo se encontraron con el presidente del club, Antonio Álvarez, donde se habría confirmado la inamovilidad de la postura del plantel y de inmediato comenzaron a reiterarse de las instalaciones del estadio Monumental.

Barcelona busca sostenerse en el segundo puesto de la LigaPro. MIGUEL CANALES

La parálisis de las actividades coloca la estabilidad del club en el centro de la escena y pone en riesgo la concentración del equipo justo cuando está inmerso en la lucha por los primeros puestos y la anhelada clasificación a la Copa Libertadores del próximo año. La situación financiera del Ídolo del Astillero vuelve a ser la protagonista, opacando su rendimiento en cancha.

¿Cuál es el próximo partido de Barcelona SC?

Este conflicto estalla en el peor momento deportivo para el equipo 'torero'. El Barcelona SC se encuentra a tan solo tres días de un crucial encuentro ante Universidad Católica por la fecha 4 del hexagonal final de la LigaPro Serie A 2025. El partido está pautado para el próximo domingo 2 de noviembre, a las 18:00 (hora de Ecuador), en el estadio Banco Guayaquil.

ÚLTIMA HORA🟡⚫️



Los jugadores de @BarcelonaSC hoy decidieron no entrenar por falta de pagos en salarios. No se pudo llegar a un acuerdo con la directiva @kchradio 90.9 FM 📻 pic.twitter.com/iyDQyDyYTq — Mario Mendoza (@mariomendozam3) October 30, 2025

