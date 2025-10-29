Ecuador apunta alto en el Mundial Sub-16 y Copa Davis Junior de tenis

Los seleccionados se alistan para viajar a Chile donde competirá del 3 al 9 de noviembre. 16 países en disputa

Emilio Camacho, Jaime Robles y Sergio Castro Loedel serán los representantes de Ecuador en la Junior Davis Cup.

Ecuador es uno de los 16 países que participarán en el Campeonato Mundial de Tenis Sub-16, también denominado Junior Davis Cup, que se disputará en Chile, entre el 3 y 9 de noviembre, donde los tricolores esperan lograr “objetivos muy importantes”, resaltó la Federación Ecuatoriana de Tenis (FET).

“Es una satisfacción grande que nuestro equipo Sub-16 represente al continente en la Junior Davis Cup, donde estarán las mejores 16 selecciones del mundo”, señaló Patricio Galarza, presidente de la FET.

El directivo resaltó el “compromiso de los juveniles con lograr objetivos muy importantes” en Chile, para ello tendrán a Diego Velasteguí, como capitán, y a Emilio Gómez, como entrenador y delegado de la FET.

Emilio Camacho, Jaime Robles, Sergio Castro Loedel, Diego Velasteguí y Emilio Gómez, el equipo ecuatoriano para la Junior Davis Cup en Chile. Cortesía

Según se dio a conocer, el equipo ecuatoriano estará conformado por Emilio Camacho, Jaime Robles, Sergio Castro, el capitán Velasteguí, y el entrenador y delegado de la FET Gómez, quienes viajarán mañana a Chile.

“Por países estarán Brasil, Canadá, Chile, China República Popular, China Taipei, Chequia, Ecuador, Egipto, Francia, Alemania, Japón, Corea del Sur, Eslovaquia, España, Turquía y Estados Unidos”, precisó Galarza.

El entrenador Emilio Gómez aseveró que Camacho ha tenido un buen año y que se ubica en el top 50 del ranking mundial juvenil. De Robles aseguró que es un peleador en cancha y muy importante en dobles, al igual que Castro, que tiene el mejor revés dentro de los jugadores de su categoría en Ecuador y también es importante en el dobles.

El torneo tendrá un formato de 4 grupos de 4 naciones. “Cada país jugará 2 singles y 1 dobles por día en la fase de grupos.

