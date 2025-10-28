“El sueño de mi vida": Las recientes declaraciones de Messi que se hicieron virales

El astro argentino tuvo una entrevista en exclusiva con la NBC en donde habló sobre su paso en E.E.U.U. y el Mundial 2022

Leonel Messi ganó el premio al mejor jugador de la Copa del Mundo y también el trofeo Mundial en Catar 2022.

Lionel Messi dio un entrevista exclusiva a la reconocida cadena televisiva NBC, en donde habló sobre el Mundial de Catar 2022, su vida en Estados Unidos, y el paso por el Inter Miami, así como sus aspiraciones con vistas a la Copa del Mundo que se celebrará en el verano del 2026, en Estados Unidos, México y Canadá.

Tom Llamas fue la persona encargada de entrevistar al máximo ganador de Balones de Oro en la historia, quien entre muchas cosas, dejó entrever que espera llegar en plenitud de condiciones a la Copa del Mundo 2026 para revalidar el título obtenido por Argentina en el año 2022.

"Tengo muchísimas ganas porque es un Mundial. Venimos de ganar el último y poder defenderlo en el campo sería espectacular, porque siempre es un sueño jugar con la Selección" dijo el 10 de la selección argentina.

"Lo que pasé y lo que recorrí para conseguir eso (el Mundial 2022), fue el sueño de mi vida, y todo se hizo realidad" culminó.

Su adaptación en Estados Unidos con el Inter Miami

Lionel Messi marcó 29 goles en 27 partidos en la temporada regular de la MLS. cortesía

Durante la entrevista, a Messi se le preguntó sobre su estadía en Miami, Estados Unidos, y como ha sido su adaptación en el lejano país del Norte.

"Me sentí muy bien durante el año, me siento feliz viviendo en Miami al igual que mi familia. Es una alegría seguir acá y continuar con este proyecto que, además de ser un sueño, es una realidad hermosa: jugar en este estadio, en Miami Freedom Park" mencionó al ser cuestionado sobre su reciente renovación con el Inter Miami hasta el 2028.

También habló sobre los GOATS del deporte

El entrevistador le consultó a Messi sobre quienes son los otros GOATS (forma de llamar a los mejores de la historia) de los deportes que consume el argentino, y esto respondió:

"Obviamente para nosotros los argentinos, Maradona siempre fue nuestro máximo ídolo, nuestra máxima admiración por todo lo que significó. Si bien yo era chiquito y lo vi poco jugar en vivo, Diego trascendía cualquier cosa".

También admiro mucho a los tenistas, a (Roger) Federer, Rafa (Nadal), (Novak) Djokovic. Creo que los tres hicieron que la competición sea mucho más grande de lo que era. Compitiendo tanto tiempo por ser el mejor y estando tan cerquita el uno con el otro, hacía que fuera mucho más fantástico todo".

"Por decir alguno de básquet, LeBron James o Stephen Curry, son jugadores a los que admiré mucho y que le dieron mucho al deporte que hacen, cada uno en lo suyo".

