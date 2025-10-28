Moisés Caicedo: 100 partidos con Chelsea e imagen de los Phantom 6 de Nike

'Niño Moi' presentó los nuevos zapatos de Nike, siendo uno de los pocos ecuatorianos embajadores de la marca deportiva

Nike presentó oficialmente sus nuevos zapatos, los Phantom 6, con el ecuatoriano Moisés Caicedo como protagonista. La noticia llegó acompañada de que el tricolor fue reconocido por el Chelsea F.C. por haber cumplido 100 partidos con la escuadra 'Blue', desde su llegada el 14 de agosto de 2023.

El lunes 27 de octubre, Nike reveló su nuevo modelo de zapatos, los Nike Phantom 6, en honor a las fechas de Halloween que se celebran este año. Jugadores como Gavi del F.C. Barcelona y Cole Palmer, compañero de Caicedo en los 'Blues', también usarán el más reciente lanzamiento de la marca del "Swoosh".

La expectativa para los amantes de los modelos de zapatos está puesta en que Caicedo puede utilizar el nuevo producto en el partido que el Chelsea disputará este miércoles 29 de octubre contra Wolverhampton, por la cuarta ronda de la Carabao Cup o Copa de la Liga de Inglaterra.

Moisés Caicedo es centenario con el Chelsea

Moisés Caicedo anotó su primer gol de la temporada con Chelsea en Premier League. cortesia

'Niño Moi' fue reconocido por haber cumplido 100 partidos con el Chelsea F.C. junto a algunos de sus compañeros, como: Cole Palmer, Enzo Fernández, Cucurella y Chalobah.

El ecuatoriano cumplió 100 partidos en la visita del equipo londinense al West Ham United, el 22 de agosto de este año, donde además, marcó gol, el cuarto de su equipo en la goleada ante los Hammers por 1-5.

Como dato curioso, Moisés Caicedo debutó con el Chelsea en el London Stadium (casa del West Ham) entrando de suplente, lo que hizo aún más especial su celebración del centenar de partidos en el dos veces campeón de Champions League.

