Jorge Guzmán, presidente de Emelec
Jorge Guzmán desde su despacho presidencial en el estadio George Capwell.FRANCISCO FLORES

Emelec: Jorge Guzmán sigue como presidente; aclara los rumores

Un comunicado en redes sociales eliminó cualquier tipo de supuestas renuncias en el equipo Millonario

Este martes 28 de octubre, el Club Sport Emelec publicó un comunicado en sus redes sociales para aclarar los rumores que han rodeado al cuadro eléctrico. En los últimos días se había especulado sobre una posible renuncia del presidente Jorge Guzmán por no cumplir con los pagos a los jugadores, así como sobre supuestos candidatos que ya se estarían preparando para asumir la silla presidencial del Bombillo.

En el comunicado se menciona que, administrativamente, el club sigue funcionando con normalidad, dejando de lado el tema deportivo. Y es que los jugadores de Emelec no han entrenado en el complejo Samanes desde el martes 21 de octubre, reclamando valores adeudados de los meses de junio, julio, agosto y septiembre.

El club además agregó que ya se les está pagando a los jugadores, pero por el momento, no ha habido ninguna comunicación oficial de los futbolistas del Bombillo que corrobore aquello, por lo que mantienen en su postura de no entrenar, ni concentrar hasta que se les acredite el pago de, por lo menos, dos meses.

Las victorias ante las desgracias

Juan Pablo Ruiz, Emelec
Juan Pablo Ruiz (c-d) guió la victoria de Emelec en el Capwell.freddy
Guayaquil City

Drama en la Serie B: TAS sanciona a Guayaquil City y el título se definirá en Otavalo

Aunque los problemas dirigénciales y económicos han sido el "pan de cada día" de los azules, la plantilla y cuerpo técnico millonario han afrontado sus últimos compromisos de una gran manera.

Emelec no pierde desde el 14 de septiembre, cuando cayó 0-4 ante Barcelona S.C. en el estadio George Capwell. 

Desde entonces, los azules han logrado avanzar a los cuartos de final y semifinales de la Copa Ecuador, además, mantienen un invicto de siete partidos, con tres victorias (todas de local) y cuatro empates (todos en condición de visitante), incluyendo, como ya se mencionó, la clasificación a semifinales de la Copa Ecuador tras vencer por penales a Guayaquil City.

