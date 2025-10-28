Drama en la Serie B: TAS sanciona a Guayaquil City y el título se definirá en Otavalo

El TAS ratificó la sanción de 3 puntos. El título de la Serie B queda en suspenso y se definirá ante Leones del Norte

Guayaquil City había celebrado su título de campeón de la Serie B el pasado domingo 26 de octubre, tras empatar 1-1 ante IDV Juniors.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) rechazó la apelación presentada por Guayaquil City y confirmó la resta de 3 puntos impuesta por la Comisión Disciplinaria de la FEF. De esta forma, el equipo ciudadano, que ya había celebrado el título de la Serie B, aún no es campeón y deberá definir el trofeo este miércoles 29 de octubre ante Leones del Norte.

Sanción por deuda impaga

El castigo contra Guayaquil City surgió por el incumplimiento en el pago de una deuda sancionada por la Comisión Disciplinaria. El club porteño apeló primero ante el Tribunal de la FEF, pero este órgano ratificó la resolución inicial.

Tras el hecho, el City presentó un recurso ante el TAS solicitando una medida cautelar para suspender el descuento de puntos mientras se resolvía el caso. Sin embargo, este martes 28 de octubre, a un día de disputarse la última fecha de la Serie B, el máximo tribunal deportivo falló a favor de la FEF y confirmó la sanción.

Tabla alterada: el título de Serie B se decidirá en Otavalo

Con la decisión del TAS, Guayaquil City pasó de 57 a 54 puntos, quedando apenas una unidad por encima de Leones del Norte (53). El ajuste cambió el panorama del campeonato y dejó todo abierto para una definición directa entre ambos clubes.

Tanto Guayaquil City como Leones del Norte ya aseguraron su ascenso a la Serie A del fútbol ecuatoriano. Pero el título de campeón se definirá este miércoles 29 de octubre, a las 15:00, en el estadio Municipal de Otavalo, en un duelo que promete alta tensión.

Del festejo anticipado a la incertidumbre

El City había celebrado el campeonato la semana pasada junto a su afición, tras empatar 1-1 ante Independiente Juniors. Ahora, la historia cambió por completo. ¿Podrá el equipo celeste dar nuevamente la vuelta olímpica? ¿O deberá ceder las medallas y el título a Leones del Norte? Una verdadera novela del ascenso ecuatoriano.

