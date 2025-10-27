Guayaquil City: Yardely Rodríguez celebró el ascenso... ¡trabajando con su novia!

Guayaquil City selló su regreso a la Serie A, mientras Yardely Rodríguez vive un año de ensueño dentro y fuera del campo

Yardely Rodríguez (i) fue una de las figuras en la defensa de Guayaquil City.

Yardely Rodríguez no solo fue un pilar inexpugnable en la defensa que llevó al Guayaquil City a conquistar el título de la serie B 2025 de Ecuador y sellar el ansiado ascenso a la serie A de la LigaPro 2026.

Su historia va más allá del césped: mientras sus compañeros celebraban el campeonato, el zaguero demostraba que también es un campeón fuera de la cancha, priorizando a su familia.

Yardely Rodríguez, pieza clave en el título y ascenso de Guayaquil City

El domingo 26 de octubre de 2025, el equipo Ciudadano aseguró su regreso a la división de privilegio tras un emotivo empate 1-1 contra Independiente Juniors. La fiesta fue total, pero Rodríguez tuvo un festejo exprés.

"Estoy muy feliz por lo conseguido con el City. Nos sacrificamos y trabajamos duro para lograr este objetivo, por el que luchamos desde la primera fecha como una familia", comentó el futbolista en diálogo con EXPRESO.

Sin embargo, entre risas, reveló el motivo de su ausencia en la gran celebración: "No me quedé en la celebración porque tenía que estar despierto a las siete de la mañana. Tenía que levantarme temprano para llevar a mi novia a su negocio".

La 'espina' del ascenso: Frustración que impulsó la gloria

Para el guayaquileño Rodríguez, este logro tiene un sabor a revancha. "Nos sacamos la espinita del año pasado (2024), cuando nos quedamos a un punto del ascenso. Esa frustración fue el motor que nos impulsó en esta temporada", explicó el defensor.

El éxito del Guayaquil City, bajo el mando del estratega Pool Gavilánez, fue forjado en la constancia y la unidad.

"Se mantuvo la base del 2024 y eso ayudó mucho. Pool nos hizo trabajar y nos preparó para ser un equipo dominador, que sepa jugar bien con la pelota y defender con orden", sentenció Rodríguez.

Además, resaltó el impacto de su compañero, la estrella Miller Bolaños, a quien considera un referente clave dentro del camerino: "Miller es una gran persona, siempre motiva y da confianza. Con sus consejos, nos hacía enfocarnos en el triunfo en cada partido".

¡Doble campeón! Ascenso y título universitario

El 2025 se ha convertido en un año inolvidable para Yardely Rodríguez. Más allá del campeonato y el ascenso, el defensor central celebró un logro personal de gran calibre: se graduó como licenciado en fisioterapia.

"Fue un año de sacrificio, de muchas horas sin descanso entre entrenamientos y estudios, pero al final todo valió la pena. ¡Celebro por doble en esta ocasión!", expresó visiblemente emocionado.

Rodríguez ya es conocido como un "experto en ascensos" en Ecuador, pues esta es su cuarta subida a una categoría superior: 2018 (Serie B con Duros del Balón), 2021 (Serie A con Libertad) y 2022 (Serie A, repitió con Libertad).

Con la mira puesta en el futuro, y con contrato hasta diciembre de 2026, Rodríguez ya proyecta sus sueños con el Guayaquil City en la LigaPro 2026. "Será mi segunda oportunidad en LigaPro. Con Libertad no lo hice mal, pero ahora quiero demostrar más y soñar con clasificar a torneos internacionales", concluyó el central.

