Gonzalo Plata aclara su presencia en discoteca antes del partido ante Racing

“Mi familia llegó a Río”, explicó Gonzalo Plata tras filtrarse una imagen suya en una discoteca de Flamengo

La tensión se dispara en el seno de Flamengo. A escasos días de disputar la vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores 2025 ante Racing, el ecuatoriano Gonzalo Plata se encuentra en el ojo del huracán tras la difusión de una supuesta foto en una discoteca de Río de Janeiro.

Sin embargo, el extremo derecho no se habría quedado callado y respondió con un contundente descargo.

La imagen viral de Gonzalo Plata

El escándalo estalló el sábado 25 de octubre de 2025, después de la sorprendente derrota de Flamengo por 1-0 ante Fortaleza por el Brasileirao, un resultado que encendió las alarmas, dado que el rival lucha por no descender.

Gonzalo Plata habría sido visto en una discoteca de Río de Janeiro. Internet

La cuenta de Instagram @tudosobrecrf, especializada en el club carioca, publicó la polémica imagen del ecuatoriano en sus historias, acompañándola de un mensaje.

“El atleta Gonzalo Plata fue visto aparentemente en una discoteca de Río de Janeiro, horas después de una humillante derrota en el Campeonato Brasileño”, recalcó la publicación.

A pesar de que el plantel gozó de día libre el domingo 26 de octubre de 2025, la proximidad de un partido crucial de Copa Libertadores 2025 ha generado un intenso debate sobre el compromiso del jugador y el ambiente interno bajo la dirección técnica de Filipe Luís.

La contundente respuesta de Plata: "Mi familia llegó"

Lo que pocos esperaban fue la reacción inmediata de Gonzalo Plata. Según la misma fuente que lo denunció, el extremo sudamericano contactó a la cuenta a través de un mensaje privado para expresar su molestia y, más importante, para explicar su presencia en el lugar.

La defensa de Plata se centró en un argumento personal

“Parece que estás en contra de los jugadores de Flamengo, ¿verdad? Soy persona antes que jugador. Mi familia llegó ayer a Río de Janeiro; mis hermanos están aquí. Querían pasar un rato y vernos un rato. ¿Crees que no los llevaré a vernos?”, habría escrito Plata en su descargo.

El futbolista de la selección de Ecuador también exigió profesionalismo al administrador de la cuenta, pidiendo “seriedad”: “Tienes que ser más serio, deja de publicar estas cosas sin pensar, hermano”.

Plata me mandou mensagem respondendo o stories que postei sobre a foto que vazou dele e explicou o contexto pic.twitter.com/SxTNrqAJda — TUDO SOBRE CRF | Flamengo (@tudosobrecrf) October 27, 2025

Antesala de la semifinal ante Racing

La polémica de Plata llega en el peor momento deportivo. Flamengo, que marcha segundo en el Brasileirao con 61 puntos, se prepara para el duelo más importante de la temporada: la vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores 2025 en Argentina.

El miércoles 29 de octubre de 2025, en el Estadio Presidente Perón de Avellaneda, el Mengão buscará sellar su pase a la gran final. La victoria de 1-0 en la ida en el Maracaná dejó la llave abierta, y cualquier distracción, dentro o fuera de la cancha, podría ser un costo demasiado alto para un equipo que sueña con la gloria continental.

