Atlético Mineiro vs Independiente del Valle: Alineaciones, detalles y dónde ver

Javier Rabanal y Jorge Sampaoli definen sus once iniciales para el duelo que entrega un boleto a la gran final del torneo

Independiente del Valle y Atlético Mineiro buscan la clasificación a la final de la Copa Sudamericana 2025.

La Copa Sudamericana 2025 se prepara para conocer a uno de sus finalistas. Independiente del Valle y Atlético Mineiro se citan este jueves 30 de octubre de 2025, a las 19:30 (hora de Ecuador), en el imponente Arena MRV para definir al clasificado.

Tras el vibrante 1-1 de la ida en Sangolquí, la tensión es máxima y el desenlace se jugará en suelo brasileño.

Así llega Independiente del Valle al duelo de vuelta

El conjunto ecuatoriano, dirigido por Javier Rabanal, viaja a Belo Horizonte con la gran ilusión de repetir la gesta de 2019, pero la tarea es doblemente compleja debido a las bajas sensibles que golpean el camerino.

El drama de IDV: Sin Cazares y mermado en la medular

La principal preocupación en el cuadro Rayado es la baja confirmada de Juan Cazares, quien sufrió una grave lesión de ligamento cruzado anterior y menisco medial en su rodilla derecha, dejando un vacío creativo irremplazable. A él se suma la ausencia de Andy Velasco por molestias físicas.

Posible alineación de Independiente del Valle ante Atlético Mineiro

Pese a este duro golpe, Rabanal mantiene la fe en un once altamente competitivo, liderado por sus figuras de ataque y experiencia:

En el ataque estará: Junior Sornoza, Claudio Spinelli y Michael Hoyos; en el mediocampo: Patrik Mercado, Darwin Guagua y Jordi Alcívar; en la defensa: Gustavo Cortez, Mateo Carabajal, Richard Schunke y Matías Fernández; mientras que, el arco lo defenderá Guido Villar.

Atlético Mineiro: Sampaoli recupera a Alan Franco para la remontada

Del otro lado, Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli también llega al desquite con problemas. El Galo no podrá contar con figuras como Gustavo Scarpa, Júnior Santos, Tomás Cuello ni Lyanco, todos fuera por lesión, una situación que pone a prueba la profundidad de su plantel.

Sin embargo, la buena noticia para el estratega argentino es la recuperación de hombres vitales para el ataque como Rony y Dudú, además del reencuentro con el ecuatoriano Alan Franco, quien será un elemento clave en la estrategia ofensiva del equipo de Minas Gerais.

Las alineaciones confirmadas de Atlético Mineiro e Independiente del Valle

La Clave: ¿Desempate o desequilibrio?

El 1-1 de la ida obliga a Independiente del Valle a buscar un gol de visitante para forzar a Mineiro.

Dónde ver EN VIVO el partido por la Copa Sudamericana 2025

El vibrante duelo entre el Galo y los Rayados será transmitido EN VIVO en Ecuador por el canal ESPN y la plataforma Disney+.

