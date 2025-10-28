Gavilánez y Loor acusan persecución política tras sanción al Guayaquil City

El DT ciudadano se mostró indignado con la resolución del TAS. Dice que fueron víctima de un trato desigual. FEF se defiende

Que Guayaquil City haya sufrido una reducción de tres puntos, que pone en riesgo su título de campeón en la Serie B, es consecuencia de una persecución política liderada por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), acusó Pool Gavilánez, estratega del equipo.

El castigo se originó por el incumplimiento del pago de una deuda sancionada por la Comisión Disciplinaria de la Ecuafútbol. El club porteño apeló esta decisión primero ante el Tribunal de la FEF y, posteriormente, ante el TAS, que finalmente ratificó la sanción inicial.

“Durante todo el año hemos recibido decisiones y ataques injustos desde el ente que gobierna el fútbol (la FEF)”, expresó Gavilánez en su cuenta de X. El timonel también señaló un posible trasfondo extradeportivo: “Nuestro primer presidente es rival político de ellos, pero Guayaquil City no tiene nada que ver con esa rivalidad. Somos víctimas, no parte del conflicto”, apuntó.

En la misma línea, Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro y extitular del City, manifestó: “Aunque el TAS suspendió temporalmente la sanción (hasta el martes 28 de octubre), era muy difícil que la apelación tuviera éxito porque era ‘pelea de tigre con cordero amarrado’”.

Loor destacó que la FEF no logró su objetivo, que era “impedir el ascenso del City”, y criticó la persecución: “Algún día la persecución a clubes que no son queridos por la FEF se acabará. Por joderme le hacen la vida imposible a decenas de personas que lograron algo en donde tiene que ser, la cancha”, afirmó.

Respuesta de la FEF

En contraste, Francisco Egas, presidente de la FEF, negó que se tratara de una persecución contra Loor. “Ahí está el laudo (decisión del TAS), nosotros no tenemos mucho más que decir. Además, se supone que él ya no pertenece a Guayaquil City, ¿no? A pesar de que vaya a los partidos hasta uniformado”, declaró en conversación con el periodista Eduardo Andino.

El campeón de la Serie B se definirá en Otavalo

Con la decisión del TAS, Guayaquil City pasó de 57 a 54 puntos, quedando apenas una unidad por encima de Leones del Norte (53). Este ajuste modificó el panorama entre ambos clubes, que se enfrentarán este miércoles 29 de octubre a las 15:00 en el estadio Municipal de Otavalo para definir al campeón de la Serie B.

