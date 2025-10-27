Expreso
Lando Norris
Norris logró su décima victoria en su sexta temporada en la F1.EFE

Lando Norris tras ganar el GP de México: "Fue mi mejor fin de semana"

El británico dominó en México, superó a Oscar Piastri y asumió el liderato del campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

  • Redacción Expreso

Muy sólido durante los tres días de pruebas en el Autódromo Hermanos Rodríguez de Ciudad de México, Lando Norris (McLaren) aseguró que el pasado fin de semana fue probablemente “el mejor de su carrera en la Fórmula 1”. El piloto británico mostró un rendimiento constante y veloz desde los entrenamientos libres del viernes 24 de octubre hasta la carrera del domingo 26, pese a que el Gran Premio de México fue pospuesto temporalmente.

(Le puede interesar: ¿Quién es Gabriel Villamil, de Liga de Quito, que sueña con la Copa Libertadores?)

“Tuve un excelente desempeño desde los entrenamientos hasta la carrera. El coche fue muy rápido y el inicio fue sólido, así que probablemente este fue mi mejor fin de semana en la F1”, comentó Norris, actual subcampeón del mundo.

Norris le arrebata el liderato a Piastri

Lando Norris
El podio del GP de México.efe

El triunfo permitió al inglés tomar la delantera del campeonato mundial, superando a su compañero de equipo, el australiano Oscar Piastri, quien había mantenido el liderato durante los últimos cinco días. Esta victoria reafirma el momento de forma que atraviesa Norris y el dominio de McLaren en las últimas fechas del calendario.

Un repunte clave en la temporada

Tras abandonar en el GP de Zandvoort (Países Bajos), Norris logró recuperar 34 puntos en cinco carreras consecutivas, manteniendo un rendimiento constante en los circuitos y en las pruebas sprint. Con un total de 116 puntos acumulados, el británico se mantiene en la pelea directa por el campeonato mundial de pilotos.

Objetivo: mantener la constancia

“Lo importante será olvidar los fines de semana anteriores y centrarme en el próximo. El camino aún es largo, así que debo enfocarme en mi rendimiento y ser constante. Estar en lo más alto del campeonato no significa que deba cambiar mi estilo de conducción”, subrayó Norris, quien apunta a cerrar la temporada con su primer título mundial.

