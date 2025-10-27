¿Nicki Nicole está interfiriendo en el desempeño de Lamine Yamal en el Barcelona?

La derrota 2-1 ante Real Madrid en el Clásico, hacen cuestionar a la 'joya' del Barça que trasciende por su vida amorosa

EL futbolista del Barcelona Lamine Yamal y la cantante argentina Nicki Nicole son actualmente una de las parejas más virales del momento.

En los últimos meses, la vida personal del joven astro del FC Barcelona, Lamine Yamal, de 18 años, ha sido objeto de atención mediática por el vínculo confirmado con la cantante argentina Nicki Nicole, de 25 años. El domingo 26 de octubre, tras la derrota 2-1 que sufrieran los azulgranas a manos del Real Madrid, encendió las alarmas.

Y es que la diva argentina aparece en todos lados con el futbolista. En partidos de Champions, donde ha ido hasta la banca a saludar al director técnico e incluso el presidente del club ya le entregó una camiseta oficial en despacho. Con todo esos ingredientes es que han surgido especulaciones en redes sociales y foros aficionados acerca de si esta relación podría "interferir" en el desempeño deportivo de Yamal que tampoco ha ayudado.

💎🧠🎤 Lamine Yamal, Hansi Flick y Nicki Nicole platicando juntos en el banquillo del Barcelona.



Ese “crossover” no lo tenías mapeado 😅.pic.twitter.com/fKjQpB6f8p — Algoritmo de gol (@Algoritmodegol) October 22, 2025

En el Clásico español se mostró errático, desconcentrado e incluso impotente a que no le salieran ciertas jugadas. A continuación, repasamos lo que se sabe, lo que se especula y lo que los hechos muestran.

¿Qué se sabe de la relación?

En agosto de 2025, Yamal hizo público un post en Instagram con Nicki Nicole coincidiendo con el cumpleaños de ella, lo que fue interpretado como la oficialización de su relación.

La cantante habló ante la prensa en Barcelona durante un desfile, afirmando que está “muy enamorada” y “muy feliz”, y reforzó el vínculo al decir que él le enseña catalán (“t’estimo”).

Los medios también han documentado apariciones públicas de ambos juntos en Barcelona y Mónaco.

Impacto en su rendimiento deportivo

Si bien hasta ahora no hay artículos o informes periodísticos de medios deportivos reconocidos que establezcan un nexo entre la relación sentimental de Yamal y un descenso en su rendimiento en el Barça, los resultados del equipo hablan por sí solos.

De hecho, un tema reciente relacionado con él fue una negación por parte del entrenador del Barça, Hansi Flick, de que la vida personal del jugador estuviese influyendo en sus decisiones deportivas. Flick declaró: “No me importa su vida privada” al referirse a rumores de que Yamal iba a ser reservado.

¿Viralidad positiva o negativa?

En redes, sin embargo, circula bastante la narrativa de que "ahora que sale con ella, ya no rinde igual", pero esas son opiniones sin respaldo estadístico ni verificación de clubes.

Y es que Yamal es una joven promesa que ha alcanzado alta visibilidad muy pronto; cuando un jugador tan joven alcanza éxito, su entorno personal se vuelve público y sujeto a escrutinio.

La diferencia de edad entre ambos (18 y 25 años) y el estatus mediático de la cantante facilitan que la prensa del corazón cruce con la deportiva, generando titulares más sensacionalistas que analíticos. Dicho esto, Yamal deberá responder en la cancha, el FC Barcelona lo necesita.

