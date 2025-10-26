Real Madrid 2 - Barcelona FC 1: Xabi Alonso cambia la tendencia

El Clásico de España fue ganado con goles de Mbappé al 21 minutos y Bellingham a los 43'. Descontó Fermín 38'

El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé (c) celebró su gol contra el Barcelona, durante el partido de la décima jornada de LaLiga EA Sports.

El Real Madrid, liderado por Kylian Mbappé, brillante e intenso en el primer acto, y defensivo en el segundo, cambió este domingo 26 de octubre la tendencia del clásico español, con un triunfo (2-1) que corta el dominio del Barcelona, asienta en el liderato al equipo de Xabi Alonso y aumenta a cinco puntos la distancia en el pulso por LaLiga.

A Xabi ya no le perseguirá el estigma de los días grandes. Ganador de un clásico trepidante que cambia la tendencia reciente de un duelo grandioso. Un Real Madrid comprometido y hambriento aumentó los problemas defensivos del Barcelona. Superado siempre tras pérdida en el primer acto, sin presión al pasador para dejar vendida a una zaga adelantada. Con el añadido de tener en frente al jugador más inspirado del planeta, Mbappé.

No hay un partido en el mundo que reúna más estrellas que un clásico. Un duelo que deja vencedores, encabezados por Mbappé, incansable en la búsqueda de más goles que ensanchen el mejor momento de su carrera. Seguido por Jude Bellingham, de vuelta a un papel de protagonista principal. Y de Vinícius, eléctrico, generador de acciones que provocan la duda en el rival, brillante hasta enterrar su partido con su polémica salida del campo al ser sustituido.

El Barcelona no logró dar caza a su mejor racha de triunfos consecutivos en un clásico. Se quedó en cuatro principalmente por una primera parte discreta. Con bajas que acusó Hansi Flick y sin Lamine Yamal en plenitud. Se reencontraba con un futbolista que supo frenarlo en el pasado, Álvaro Carreras, y con un Bernabéu encendido tras sus declaraciones.

Motivado, con ganas de acaparar los focos, buscó la escuadra la primera vez que rondó el área rival. Sin éxito. Perdedor de duelos ante su marcador. Sin ejercer el papel de futbolista diferencial que decide grandes citas.

Desde donde el Barcelona gana sus partidos, el centro del campo, comenzó a perder el clásico. Caminó por el alambre desde el arranque. Al segundo minuto Vinícius caía dentro del área y el colegiado señalaba penalti. La ayuda defensiva de Lamine Yamal le costaba cara. El VAR corregía la decisión arbitral al interpretar que el pie en el césped del barcelonista no ocupaba espacio para impedir el golpeo del brasileño. La falta era al revés.

Siga leyendo: (Johvani Ibarra: "Prefiero acordarme de los títulos antes que las 'Ibarradas'")

No era el único freno al ímpetu madridista. A los doce minutos también se anulaba el primer gol de Mbappé, como vivió justo hace un año en su primer clásico. Por milímetros, en uno de esos fueras de juego tecnológicos que han cambiado el fútbol. La presión de Güler sobre Fermín había dejado el primer balón a Kylian, que lo rompió sin pensarlo para sorpresa de Szczesny.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!