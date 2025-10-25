Premier League: Manchester United gana, pero siempre con susto

Los 'Red Devils' ganaban 3-0, pero Brighton no se apagó y se puso 3-2,hasta cerrar en un apretado 4-2

El Manchester United es otro. A veces. El triunfo ante el Liverpool, histórico por los nueve años que llevaban sin ganar en Anfield, tal parece que revivió a los 'Red Devils', pues secundaron esos tres puntos con una de sus mejores actuaciones este sábado 25 de octubre contra el Brighton & Hove Albion en la que, eso sí, no se libraron de un susto final (4-2).

Fueron cuatro, pero pudieron ser muchos más goles los que se llevaron los 'Seagulls' de su visita a Old Trafford, porque el United completó uno de sus mejores encuentros desde que Rúben Amorim llegó al club hace un año, pero le faltó un ápice de puntería para no acabar sufriendo al final. El Brighton se acercó del 3-0 al 3-2, pero Bryan Mbeumo sentenció en el último minuto y apagó el incendio.

En una primera parte excelsa, el United pasó por encima del Brighton y le castigó mediante un Casemiro brillante. El centrocampista brasileño sigue siendo determinante y no para de callar bocas meses después de que en Inglaterra se le llegar a calificar como un futbolista acabado.

"Deja el fútbol, antes de que el fútbol te deje a ti", fueron las palabras de Jamie Carragher para describir una de las actuaciones de Casemiro, quien se reivindicó con una asistencia y un gol en un intervalo de diez minutos.

Primero le cedió la pelota en el balcón del área a Matheus Cunha para que estrenara su cuenta goleadora con el United y después se animó con un disparo desde 25 metros que tocó en un jugador del Brighton y le cambió completamente la trayectoria a Bart Verbruggen.