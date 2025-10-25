Bundesliga: Beier rescata al Dortmund y acecha al líder Bayern Múnich

El jugador alemán anotó el único tanto del partido al minuto 96 y sumó tres puntos de oro para su equipo

Maximilian Beier del Dortmund, segundo desde la izquierda, celebra con sus compañeros el gol de la victoria ante Colonia.

Maximilian Beier rescató al Borussia Dortmund con un tanto en el minuto 96 con el que su equipo superó 1-0 al Colonia y evitó un tercer pinchazo que le habría alejado en exceso del liderato.

De colocarse a nueve puntos de distancia del Bayern Múnich, pasó en apenas un suspiro a mantenerse a una distancia de seis unidades. Necesitaba ganar tras pinchar frente al Leipzig (1-1) y el mismo Bayern Múnich (2-1) y lo consiguió sobre la bocina, cuando consiguió superar al guardameta Marvin Schwabe, muy inspirado durante todo el duelo.

Beier dio en la diana con un remate mordido desde dentro del área tras varios rechaces a la salida de un córner. Fue la única manera de batir a Schwabe, que durante el segundo acto frenó a Serhou Guirassy en un mano a mano; a Felix Nmecha con una estirada salvadora; a Julian Ryerson con un despeje providencial; y a Julian Brandt con una estirada excepcional.

El Colonia apenas generó ocasiones en los cinco primeros minutos del partido, en los que disputó de tres opciones con las ocasiones consecutivas de Saïd El Mala, Eric Martel y Marius Bulter.

Ninguno marcó, el Dortmund dominó el primer acto sin generar ocasiones muy claras y, finalmente, se llevó los tres puntos en el último suspiro tras superar al muralla construida por Schwabe con un remate de Beier que sostiene a los hombres de Niko Kovac en la pelea por la Bundesliga.

