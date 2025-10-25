Expreso
  Deportes

La selección femenina absoluta de Ecuador golea y gusta en la Liga de Naciones 2025
La selección femenina absoluta de Ecuador golea y gusta en la Liga de Naciones.Cortesía FEF

Ecuador golea a Bolivia y prepara duelo ante Colombia en la Liga de Naciones

Liga de Naciones: Triunfo histórico de Ecuador y detalles del duelo contra Colombia

La selección femenina de Ecuador debutó con autoridad, garra y mucho fútbol en la altura de El Alto, Bolivia, donde goleó 4-0 al combinado local en el inicio de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol, un torneo que funciona como el equivalente a las eliminatorias mundialistas masculinas.

Fue una actuación redonda del equipo que dirige el riobambeño Eduardo Moscoso, que apenas necesitó tres minutos para encaminar una victoria que ilusiona con el sueño de llegar al Mundial de Brasil 2027.

El primer grito de gol ecuatoriano llegó temprano y con sello de táctica fija. A los 3 minutos, tras un tiro de esquina ejecutado por Fiorella Pico, apareció en el área Mayerli Rodríguez, quien con un impecable cabezazo venció a la arquera boliviana y marcó el 1-0. El tanto fue celebrado con euforia por las jugadoras, conscientes de que ese gol era el punto de partida de una nueva etapa para el fútbol femenino tricolor.

Stefany Cedeño hizo el segundo gol de Ecuador.
Stefany Cedeño hizo el segundo gol de Ecuador.Cortesía FEF

Una goleada y de visitante

En el complemento, Ecuador mostró su superioridad física y futbolística. A los 50 minutos, Stefany Cedeño, que apenas llevaba cinco minutos en el campo, debutó con gol tras aprovechar un balón suelto en el área. Era el 2-0 y la confirmación de que el equipo ecuatoriano tiene banca y variantes para soñar en grande.

La fiesta continuó en el minuto 78, cuando Milagro Barahona se elevó dentro del área para conectar de cabeza un preciso centro de Nicole Charcopa y sellar el 3-0. 

Ya sobre el cierre, a los 85 minutos, Karen Flores coronó la goleada con el cuarto tanto, tras una jugada colectiva que reflejó el entendimiento y la confianza que reina en el grupo. Ecuador celebró así su primera gran goleada en esta nueva competición continental.

Un debut con muchos goles

Lo que viene

Tras su regreso de Bolivia, la Tri femenina mantiene la concentración en Quito, donde el martes 28 de octubre recibirá a Colombia en el estadio Rodrigo Paz Delgado desde las 18:00, por la segunda fecha del torneo. No será un desafío fácil: la selección colombiana llega en gran forma, luego de golear 4-1 a Perú en su debut,

