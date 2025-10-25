Expreso
Kylian Mbappé
Kylian Mbappé comandará el ataque de Real Madrid.EFE

Fecha, hora y dónde ver EN VIVO Real Madrid vs. FC Barcelona por la Liga de España

Real Madrid vs Barcelona: Mbappé y Yamal en choque de estrellas

El clásico del fútbol mundial vuelve a escena. Este domingo 26 de octubre, desde las 10:15 (hora ecuatoriana), Real Madrid frente al FC Barcelona en el estadio Bernabeú protagonizan una nueva edición de un duelo que trasciende fronteras y define más que tres puntos.

Con LaLiga en disputa, los dirigidos por Xabi Alonso llegan como líderes con dos unidades de ventaja, mientras que el equipo de Hansi Flick busca un golpe de autoridad que lo devuelva a la pelea por el título. El partido se lo podrá ver en ESPS y Disney Plus.

El partido que todos quieren ver

El atractivo principal se centra en el enfrentamiento entre Lamine Yamal y Kylian Mbappé, dos generaciones que se cruzan en el escenario más grande. El francés, con 15 goles en 12 partidos, se ha consolidado como el referente del Madrid, un conjunto que exhibe solidez y eficacia bajo la conducción de Alonso. 

Las estadísticas acompañan al Barcelona : en la última década ha vencido seis veces al Real Madrid en su estadio, incluyendo tres goleadas por 0-4. Sin embargo, el presente ofrece otro panorama.

El clásico promete intensidad, goles y emociones a flor de piel. Un capítulo más en la eterna rivalidad que divide al planeta entre azulgranas y merengues, y que definirá si el liderazgo en LaLiga cambia de manos o se consolida.

Atlético de Madrid
Real Madrid uno de los equipos más famosos del mundo.EFE

Alineaciones

Real Madrid: Courtois; Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouameni, Arda Güler, Bellingham; Mastantuono, Vinicius y Mbappé.

Barcelona: Szczesny; Koundé, Eric García, Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Rashford y Ferrán Torres.

