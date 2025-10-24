Liga de Quito: Tiago Nunes pide no confiarse y el entrenador de Palmeiras amenaza

Liga de Quito domina a Palmeiras con tres goles y sueña con final de Copa Libertadores 2025

Un primer tiempo fue suficiente para Liga de Quito ahogue con fútbol y goles a Palmeiras, que recibió el baile más memorable del 2025.

Los albos marcaron tres goles, en la primera semifinal de la Copa Libertadores, dominaron el ritmo del partido los primeros 45 minutos y, en el segundo tanto, se permitieron un lujo: mirar el reloj pasar, conscientes de que tenían el control total.

Gabriel Villamil anotó el primero y el tercer gol, mientras que Alzugaray puso el segundo tras un cobro penal. Angelo Chamba / Expreso

Estaban en su noche

El Rodrigo Paz Delgado explotó en júbilo. Gabriel Villamil fue el héroe de la noche, anotando dos goles con la precisión de quien sabe cuándo arriesgar y cuándo esperar.

Lizandro Azulgaray cumplió con un penal que hizo vibrar a toda la hinchada, pero fue Bryan Ramírez quien se adueñó del partido: participativo en todas las jugadas, eléctrico y decisivo, su ausencia por expulsión en la revancha del 30 de octubre en Sao Paulo será una baja sensible.

LA VUELTA DE DIDA

El regreso de Alexander Domínguez al arco trajo calma y seguridad. Tras esperar 10 partidos internacionales en la banca, el arquero de 38 años, demostró que está listo para enfrentar la presión de una semifinal de Copa Libertadores y soñar con otra final.

Los números de Palmeiras y Liga de Quito

TRANQUILIDAD ANTE TODO

Tiago Nunes, entrenador brasileño de los albos, mantiene los pies en la tierra pese a la goleada histórica: “Prohibido confiarse para la revancha” lo dijo a manera de que nadie se relaje, por los tres goles.

Además comentó como serán estos días antes del partido: “Nos preparamos desde el respeto. Lo analizamos y tomamos decisiones para tratar de imponernos. Desde ese mismo respeto nos prepararemos para la revancha, para tratar de llegar a la final”, señaló, lamentando la expulsión de Ramírez y recordando la capacidad ofensiva de Palmeiras.

LIga de Quito fue una máquina de hacer goles en los primeros 45 minutos. Angelo Chamba

SE FUE AMENZANDO

Por su parte, Abel Ferreira, entrenador de Palmeiras, advirtió: “Noventa minutos es mucho tiempo y el equipo es capaz de hacer más de tres goles”.

La serie se definirá en Brasil, donde Liga de Quito deberá defender los tres goles de ventaja con uñas y dientes para cumplir el sueño de disputar otra final histórica de la Copa Libertadores, además soportar la presión de la hinchada del equipo verde.

La última vez que lograron la gloria internacional, fue cuando ganaron la Copa Sudamericana 2023 con jugadores como: Alexander Domínguez, José Quintero, Ricardo Adé, Leonel Quiñónez, Bryan Ramírez, Alexander Alvarado y Lisandro Alzugaray saben que es presión y ahora quieren llegar a la final de la Copa Libertadores.

