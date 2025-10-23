Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

liga de quito
Gabriel Villamil anotó el primero y el tercer gol, mientras que Alzugaray puso el segundo tras un cobro penal.Angelo Chamba / Expreso

Liga de Quito: Así fueron los tres goles a Palmeiras en la Libertadores (video)

El equipo ecuatoriano se pone a un paso de la gran final tras vencer en Quito en el partido de ida

Liga Deportiva Universitaria de Quito se hizo fuerte como local este jueves 23 de octubre y venció por 3-0 a Palmeiras de Brasil en el partido de ida de las Semifinales de la Copa Libertadores.

RELACIONADAS

De acuerdo con los registros de la Conmebol, es la primera vez en la historia de la Libertadores que el Verdão recibe tres goles en el primer tiempo.

El primer tanto llegó por intermedio de Gabriel Villamil al minuto 15 con domino total.

El segundo tanto albo llegó por la vía del penal al minuto 26, luego de un remate en el que un jugador de Palmeiras puso la mano. Al cobro fue Alzugaray y no falló.

Ya en el tercer tanto, también en el primer tiempo, Villamil volvió a aparecer a los 45+1 para patear frente al arquero y sellar una goleada que invita a soñar, pues deja a su equipo con un pie en la gran final.

El partido de vuelta ante Palmeiras será el jueves 30 de octubre, desde las 19:30 (hora de Ecuador), en el Allianz Parque de São Paulo. Los albos viajarán con la ventaja de tres goles, pero conscientes de que en Brasil nada está definido. La presión del local y el ambiente del estadio exigirán una versión concentrada y valiente.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Gina Rossignoli celebró su cumpleaños con amigos y familiares

  2. Españoles celebran el Día de la Hispanidad en el Club de Campo Español

  3. Centros de rehabilitación clandestinos en Quito: estafas y delitos al descubierto

  4. 'Huevos Fritos', la mezcla perfecta de amistad y autenticidad

  5. Un Airbnb y un disfraz: así cayó Andreína Lamota, hija de abogada asesinada en Sauces

LO MÁS VISTO

  1. ¿El próximo viernes 31 de octubre será feriado en Ecuador?

  2. Ley de Daniel Noboa permitió que Bananera Noboa salde su deuda millonaria con el SRI

  3. Alguien le hace cometer a Noboa las más torpes equivocaciones

  4. "Porsche fue prestado a empleada de confianza. No se les da a todos esa facilidad"

  5. Tragedia vial en Quito: tres fallecidos en accidentes ocurridos este 23 de octubre

Te recomendamos