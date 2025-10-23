Liga de Quito: Así fueron los tres goles a Palmeiras en la Libertadores (video)

El equipo ecuatoriano se pone a un paso de la gran final tras vencer en Quito en el partido de ida

Gabriel Villamil anotó el primero y el tercer gol, mientras que Alzugaray puso el segundo tras un cobro penal.

Liga Deportiva Universitaria de Quito se hizo fuerte como local este jueves 23 de octubre y venció por 3-0 a Palmeiras de Brasil en el partido de ida de las Semifinales de la Copa Libertadores.

De acuerdo con los registros de la Conmebol, es la primera vez en la historia de la Libertadores que el Verdão recibe tres goles en el primer tiempo.

El primer tanto llegó por intermedio de Gabriel Villamil al minuto 15 con domino total.

El segundo tanto albo llegó por la vía del penal al minuto 26, luego de un remate en el que un jugador de Palmeiras puso la mano. Al cobro fue Alzugaray y no falló.

Ya en el tercer tanto, también en el primer tiempo, Villamil volvió a aparecer a los 45+1 para patear frente al arquero y sellar una goleada que invita a soñar, pues deja a su equipo con un pie en la gran final.

El partido de vuelta ante Palmeiras será el jueves 30 de octubre, desde las 19:30 (hora de Ecuador), en el Allianz Parque de São Paulo. Los albos viajarán con la ventaja de tres goles, pero conscientes de que en Brasil nada está definido. La presión del local y el ambiente del estadio exigirán una versión concentrada y valiente.

