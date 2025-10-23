Liga de Quito vs. Palmeiras: cuándo y a qué hora será el partido de vuelta en Brasil

El camino de Liga de Quito hacia la gran final de la Copa Libertadores

Liga de Quito fue una fiesta en la primera final de Copa Libertadores.

Liga de Quito vive días de ilusión y expectativa. Tras la goleada 3-0 ante Palmeiras en el estadio Rodrigo Paz Delgado, los albos se encuentran a un paso de volver a una final de la Copa Libertadores, un sueño que hace vibrar a su hinchada y revive recuerdos de aquel glorioso 2008.

El equipo quiteño, dirigido por Thiago Nunes, ha encontrado su mejor versión en el momento más importante del año. Con un fútbol sólido, eficaz y una mentalidad ganadora, Liga ha demostrado que su ADN copero sigue intacto. El grupo ha respondido dentro y fuera del campo, con jugadores comprometidos y una hinchada que no deja de creer.

Villamil estaba inspirado

¡¡GOLAZO DE VILLAMIL!! ¡¡LIGA DE QUITO LE GANA 1-0 A PALMEIRAS EN 15 MINUTOS DE PARTIDO!!



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/6CjYbUUD16 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 24, 2025

Lo que se le viene a Liga de Quito

Liga de Quito (3) vs. Palmeiras (0) hoy: EN VIVO el partido de Copa Libertadores Leer más

La LigaPro pasará a segundo plano por unos días. El duelo ante Independiente del Valle fue reprogramado, ya que ambos equipos compiten en torneos internacionales. Esto permite que Liga enfoque toda su atención en la Copa Libertadores, donde la meta es clara: clasificar a la final.

El partido de vuelta ante Palmeiras será el jueves 30 de octubre, desde las 19:30 (hora de Ecuador), en el Allianz Parque de São Paulo. Los albos viajarán con la ventaja de tres goles, pero conscientes de que en Brasil nada está definido. La presión del local y el ambiente del estadio exigirán una versión concentrada y valiente.

Liga ya sabe lo que es silenciar canchas brasileñas y levantar copas en suelo ajeno. Aquella historia que comenzó con Edgardo Bauza en el 2008 y una generación dorada podría reescribirse ahora bajo el mando de Nunes. La ilusión está encendida, el país se ilusiona y el sueño de volver a una final de Libertadores está más vivo que nunca.

Ramírez y Villamil en el festejo junto a su hinchada. Angelo Chamba

Una goleada histórica

Liga de Quito dio una clase magistral de fútbol al vencer 3-0 a Palmeiras en el estadio Rodrigo Paz, por la semifinal de la Copa Libertadores. Con el regreso de Alexander Domínguez al arco y un Gabriel Villamil inspirado, los Albos dominaron los primeros 45 minutos. Villamil abrió el marcador, Alzugaray aumentó de penal y el propio Villamil selló la fiesta. Un triunfo que hace soñar a la hinchada con una nueva final continental como la del 2008.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!