Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Emelec
Los jugadores de Emelec felicitan al portero Pedro Ortiz, quien fue figura en la clasificación a las semifinales de la Copa Ecuador.Miguel Canales / Expreso

La FEF ya respondió: peligra el cupo de Copa Libertadores para Emelec

La duda de los clubes que buscan clasificar a Copa Libertadores por Copa Ecuador obtuvo respuesta. Esto es lo que se sabe

La Federación Ecuatoriana de Fútbol ya anunció como se repartirá el cupo de Ecuador 4 para la Copa Libertadores en Copa Ecuador. Luego de muchos cuestionamientos y cartas firmadas por los clubes participantes del torneo, la FEF se pronunció y puso en peligro el cupo de Emelec a la Gloria Eterna.

RELACIONADAS

El periodista deportivo, Jose Alberto Molestina, compartió en su cuenta de X (antes Twitter) el documento que la FEF habría enviado a los clubes participantes de la Copa Ecuador para aclarar la repartición de cupos en el torneo.

¿Qué pasará con el cupo de Copa Libertadores en Copa Ecuador?

9-de-Octubre-Copa-Ecuador
El Nacional clasificó a Copa Libertadores, siendo el tercer lugar en Copa Ecuador 2022.api
UEFA Champions League (15364859)

UEFA borra el gol de Caicedo: el ecuatoriano se queda sin tanto en Champions League

Leer más

Según lo que explica la FEF, en caso de que los equipos que clasifiquen a la final de Copa Ecuador ya tengan cupos a Copa Libertadores, ese lugar de Ecuador 4 en la competición internacional pasará al cuarto de LigaPro, así el campeonato nacional quedaría con 8 cupos a torneos internacionales, entregando dos cupos a Copa Sudamericana a los dos primeros del segundo Hexagonal.

Te puede interesar: Real Madrid vs. FC Barcelona: hora y canal para ver en Ecuador el Clásico de España

Así que, Cuenca Juniors no podría pelear por ese lugar en Copa Libertadores, aunque gane el torneo, ya que es un equipo que no va a pertenecer a la LigaPro serie A la próxima temporada

Si Emelec, Deportivo Cuenca, Liga de Quito y Universidad Católica quieren ir a Copa Libertadores mediante Copa Ecuador, tendrán que si o si llegar a la final, y en el caso de que los dos finalistas no tengan mejor cupo que el que otorga Copa Ecuador, solo el campeón clasificará a la Gloria Eterna en la temporada 2026

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Emelec, entre penurias y una posible clasificación a la Copa Libertadores 2026

  2. Cine Friki: El festival muestra los mejores estrenos de terror en Quito

  3. Alcalde de Quito culpa al Sercop por 52 procesos contractuales detenidos

  4. Uber dice que aliviará la movilidad en las sedes mexicanas del Mundial 2026

  5. En salida vehicular del aeropuerto de Guayaquil se detuvo a cinco sujetos con fusiles

LO MÁS VISTO

  1. ¿El próximo viernes 31 de octubre será feriado en Ecuador?

  2. Alguien le hace cometer a Noboa las más torpes equivocaciones

  3. Ley de Daniel Noboa permitió que Bananera Noboa salde su deuda millonaria con el SRI

  4. "Porsche fue prestado a empleada de confianza. No se les da a todos esa facilidad"

  5. Temblor en Ecuador hoy: Sismo se sintió este 22 de octubre

Te recomendamos