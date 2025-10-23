La FEF ya respondió: peligra el cupo de Copa Libertadores para Emelec

La duda de los clubes que buscan clasificar a Copa Libertadores por Copa Ecuador obtuvo respuesta. Esto es lo que se sabe

Los jugadores de Emelec felicitan al portero Pedro Ortiz, quien fue figura en la clasificación a las semifinales de la Copa Ecuador.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol ya anunció como se repartirá el cupo de Ecuador 4 para la Copa Libertadores en Copa Ecuador. Luego de muchos cuestionamientos y cartas firmadas por los clubes participantes del torneo, la FEF se pronunció y puso en peligro el cupo de Emelec a la Gloria Eterna.

El periodista deportivo, Jose Alberto Molestina, compartió en su cuenta de X (antes Twitter) el documento que la FEF habría enviado a los clubes participantes de la Copa Ecuador para aclarar la repartición de cupos en el torneo.

Respuesta de FEF a clubes sobre el famoso cupo de #Libertadores que reparte #CopaEcuador



En caso de que los clubes que lleguen a estar en la final de la #CopaEcuador llegasen a tener un mejor cupo de #Libertadores por LigaPro, el cupo volvería a LigaPro



Es decir:

1ro al 4to… pic.twitter.com/ZyplKIOtrq — José Alberto Molestina E. 🇪🇨 (@jamolestina) October 23, 2025

¿Qué pasará con el cupo de Copa Libertadores en Copa Ecuador?

El Nacional clasificó a Copa Libertadores, siendo el tercer lugar en Copa Ecuador 2022. api

Según lo que explica la FEF, en caso de que los equipos que clasifiquen a la final de Copa Ecuador ya tengan cupos a Copa Libertadores, ese lugar de Ecuador 4 en la competición internacional pasará al cuarto de LigaPro, así el campeonato nacional quedaría con 8 cupos a torneos internacionales, entregando dos cupos a Copa Sudamericana a los dos primeros del segundo Hexagonal.

Así que, Cuenca Juniors no podría pelear por ese lugar en Copa Libertadores, aunque gane el torneo, ya que es un equipo que no va a pertenecer a la LigaPro serie A la próxima temporada.

Si Emelec, Deportivo Cuenca, Liga de Quito y Universidad Católica quieren ir a Copa Libertadores mediante Copa Ecuador, tendrán que si o si llegar a la final, y en el caso de que los dos finalistas no tengan mejor cupo que el que otorga Copa Ecuador, solo el campeón clasificará a la Gloria Eterna en la temporada 2026

