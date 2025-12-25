Caso Magnicidio FV: Aplazan para enero la imputación a líderes de Los Lobos

El juez asignado al caso aseguró que el caso es de "elevada complejidad" y "exige preparación jurisdiccional reforzada"

Es la segunda ocasión que se aplaza la audiencia de imputación a nuevos implicados.

La audiencia prevista para este viernes, 26 de diciembre del 2025, en la que la Fiscalía pretendía formular cargos al líder máximo del grupo criminal Los Lobos, Wilmer Chavarría, alias Pipo, detenido en noviembre en España, y a otros dos cabecillas por la presunta autoría intelectual del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio fue nuevamente aplazada para el 28 de enero.

La decisión la tomó el juez Giovanny Freire, quien fue recientemente asignado a la causa, pues aseguró que el caso es de "elevada complejidad fáctica y jurídica", que tiene "múltiples procesados" y que "exige preparación jurisdiccional reforzada y disponibilidad plena del despacho", algo que ahora no tiene.

Freire está reemplazando a la jueza titular María Ayala, suspendida temporalmente por el Consejo de la Judicatura porque el pasado 3 de septiembre, cuando se realizó la imputación de otros procesados, "emitió comentarios que afectaron a la fiscal del caso, causando un perjuicio a su integridad personal y profesional" y habría incurrido en actos de intimidación, señaló el organismo en un comunicado.

Sin embargo, esa sanción terminaría antes de la nueva fecha fijada por el juez Freire, por lo que el caso volvería a sus manos y podría dirigir la audiencia de finales de enero.

Esta es la segunda ocasión en la que se difiere la diligencia de imputación de Pipo, Luis Arboleda ('Gordo Luis') y Ángel Aguilar ('Lobo Menor'), dos cabecillas con gran poder en la organización más grande y violenta del país.

La primera fue el pasado 12 de diciembre por pedido de Gordo Luis, quien está recluido en la nueva prisión de máxima seguridad insignia del presidente Daniel Noboa, que no aceptó que se le designe un abogado público para la diligencia que iba a realizarse ese día y solicitó la presencia de un defensor privado de su confianza.

La fiscal Ana Hidalgo pidió incluir a los líderes de Los Lobos tras recabar "elementos que hacen presumir" su participación en el crimen de Villavicencio, asesinado a tiros a la salida de un mitin, pocos días antes de las elecciones extraordinarias en 2023.

Los otros sospechosos de la autoría intelectual del asesinato

Una vez que se les formulen cargos, estas tres personas se unirían a los otros cuatro procesados en esta causa: el exministro correísta José Serrano, los empresarios Xavier Jordán y Daniel Salcedo, y el exasambleísta del correísmo Ronny Aleaga.

Hasta el momento, han sido condenados a prisión cinco personas como autores materiales del asesinato, entre ellos Carlos Angulo ('El Invisible'), otro cabecilla de Los Lobos acusado de planificar la ejecución y logística del homicidio desde una cárcel.

Otros ocho implicados en el caso murieron antes del juicio, entre ellos los siete sicarios colombianos que participaron en el magnicidio.

