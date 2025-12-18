Caso Villavicencio: Juez dispone asignar defensores para alias 'Pipo' y dos más

El juez ratificó que la audiencia será después de Navidad y ordenó designar al defensor público de 3 cabecillas de Los Lobos

El juez convocó, por segunda vez, a la audiencia para vincular a tres cabecillas de Los Lobos a la investigación por el crimen de Fernando Villavicencio.

El juez Giovanny Freire, encargado del despacho de la magistrada suspendida Daniela Ayala, ratificó que un día después de la Navidad, el próximo 26 de diciembre 2025, se realizará la audiencia de vinculación y formulación de cargos en contra de Wilmer Chavarría, alias 'Pipo'; Luis Arboleda (a) 'Gordo Luis'; y Ángel Aguilar (a) 'Lobo Menor', para incluirlos en investigación penal y esclarecer la autoría intelectual del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.

La audiencia se realizará dos semanas después de que se suspendió la primera diligencia, debido a que Arboleda rechazó que un defensor público lo represente. Además, indicó que un abogado privado lo defendería.

Ante ese tipo de percances, el juez Freire dispuso que se designe y notifique a los defensores públicos para que intervengan en la defensa técnica de los tres sospechosos. La decisión la tomó con el "fin de no dejar en la indefensión a los ciudadanos en mención y garantizando el debido proceso", señala un escrito de la causa conocido este 18 de diciembre de 2025.

La fiscal del caso, Ana Hidalgo, solicitó vincular a los tres cabecillas de Los Lobos en la fase final de la instrucción fiscal del caso Magnicidio FV, como el Ministerio Público ha denominado a la causa que investiga la muerte violenta del excandidato presidencial.

Los cabecillas son claves para la Fiscalía

Hidalgo presentó ese requerimiento al considerar que los tres sospechosos son pieza clave para determinar la autoría intelectual del crimen, cuyo ataque armado se perpetró hace dos años.

Esta etapa del proceso tendrá lugar luego de que la fiscal Hidalgo acusó al exministro José Serrano, al prófugo Xavier Jordán, al exasambleísta Ronny Aleaga y al sentenciado Daniel Salcedo como los supuestos autores intelectuales del magnicidio y para los cuales pidió que se dicte orden de prisión.

