Mercosur celebra luz verde de UE para firmar el acuerdo

La firma del acuerdo será el 17 de enero de 2026, en Asunción

Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay celebraron este viernes 9 de enero de 2026 la decisión del Consejo de la Unión Europea de avanzar hacia la firma del acuerdo Mercosur-UE, un hito que corona más de 27 años de negociaciones marcadas por diferencias políticas y comerciales y que se rubricará el 17 de enero en Asunción, bajo la presidencia semestral paraguaya del Mercosur.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, calificó el paso como un "día histórico para el multilateralismo" y una "victoria del diálogo y la negociación", al interpretar el pacto como una señal a favor del comercio internacional en un contexto de proteccionismo.

Lula subrayó que el acuerdo amplía alternativas para las exportaciones brasileñas y puede impulsar inversiones europeas en el bloque. Además, en una conversación telefónica con el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, ambos "festejaron" la aprobación y Lula agradeció el empeño de España para sacar adelante el acuerdo.

La Federación de Industrias del Estado de São Paulo (FIESP), que representa a más de 150.000 empresas, reconoció que el texto "no es perfecto", pero es fruto de un "consenso de intereses entre 31 países" que "cambiará sustancialmente la forma" en que las compañías de ambos bloques "hacen negocios".

En 2024, las exportaciones brasileñas a la UE crecieron un 10 %, hasta 48.300 millones de dólares, consolidando a Brasil como el 14° mayor proveedor del bloque europeo.

"Siguen las buenas noticias", expresó el presidente de Argentina, Javier Milei, tras conocerse la votación en el Consejo de la UE. Su canciller, Pablo Quirno, destacó que el pacto permitirá al Mercosur acceder de manera preferencial a la UE, a la que describió como la "tercera economía global", con 450 millones de consumidores y cerca del 15 % del PIB mundial.

Quirno precisó que el acuerdo prevé la eliminación de aranceles para el 92 % de las exportaciones del bloque y un acceso preferencial para otro 7,5 %, lo que beneficiará al 99 % de los envíos agrícolas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, añadió que el acuerdo aportará previsibilidad regulatoria y facilitación del comercio, con reglas más claras para aduanas y logística, y abrirá oportunidades para la integración de las pymes en las cadenas globales de valor. Mientras que entidades empresariales y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) coincidieron en que el intercambio de bienes y servicios en un marco "justo y competitivo" será beneficioso para el desarrollo económico.

En Uruguay, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, afirmó que el acuerdo abre "una gran oportunidad", ya que favorecerá nuevas inversiones y contribuirá a la modernización del Mercosur.

La oportunidad económica para la región

El acuerdo Mercosur-UE "abre una gran oportunidad económica para la región, especialmente para Uruguay. De acuerdo con estimaciones preliminares del Ministerio de Economía y Finanzas, el acuerdo generará aumentos del PIB de algo más de 1,5 puntos porcentuales, de las exportaciones de bienes del orden del 4 %, del empleo del 0,5 % y del salario real cercano al 1 %", subrayó.

El canciller de Paraguay, Rubén Ramírez, confirmó que la firma se realizará el sábado 17 de enero en Asunción. Aclaró que las salvaguardias negociadas en la UE para proteger a los agricultores europeos "no forman parte" del acuerdo que se firmará y sostuvo que, si se activaran, el texto contempla mecanismos de solución de diferencias.

Una mayoría de los países de la UE dio este viernes luz verde a la firma del acuerdo, pese al voto en contra de Francia, Polonia, Hungría, Austria e Irlanda, y a la abstención de Bélgica, insuficientes para bloquear el avance.

El pacto cerrará un proceso iniciado formalmente a finales de los años noventa y creará una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, que abarcará a cerca del 25 % del PIB global.

