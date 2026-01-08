Ecuador ofrece incentivo fiscal a producciones audiovisuales extranjeras

La medida busca competir con países como Colombia y España que ya capturan millones en inversión audiovisual internacional

El ministro de la Producción, Luis Alberto Jaramillo, y Ana Cecilia Alvarado, gerente general de Ecuastudios, durante el acto de suscripción de un contrato de inversión en la industria audiovisual.

Ecuador dio un paso decisivo para posicionarse en la industria audiovisual global al entregar su primer Certificado de Inversión Audiovisual (CIA) a la película "Perros, Pelos y Películas", que será protagonizada por el actor ecuatoriano Danilo Carrera.

La ceremonia se realizó en la Plataforma Financiera de Guayaquil con la participación del ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, Luis Alberto Jaramillo, y el viceministro Andrés Robalino, quien explicó los alcances de este nuevo mecanismo de incentivos.

El CIA permite que las inversiones extranjeras en producciones audiovisuales recuperen hasta 37% de los costos y gastos realizados en territorio ecuatoriano. Este porcentaje se devuelve a través de crédito tributario una vez concluida la producción y presentada la documentación correspondiente al Servicio de Rentas Internas (SRI).

"Lo que se logra es que las inversiones extranjeras en el sector audiovisual tengan un incentivo, un retorno de su inversión del 37%", explicó Andrés Robalino, viceministro de Producción. El viceministro aclaró que no existe un monto mínimo de inversión y que el beneficio aplica específicamente para capital extranjero.

El proyecto que recibió el primer certificado contempla una inversión extranjera de aproximadamente $800.000 y una inversión nacional de alrededor de $200.000, totalizando poco más de $1 millón para esta coproducción entre Ecuastudios y la empresa estadounidense 360Powwow.

Ecuador: “No hay ningún riesgo de apagones”, asegura la ministra Inés Manzano Leer más

Ana Cecilia Alvarado, CEO de Ecuastudios e hija del fundador de Ecuavisa, destacó durante su intervención que este momento representa "un destino que llevo tatuado en el alma desde niña". Alvarado subrayó que la industria audiovisual "se nutre y nutre a muchas otras industrias" como turismo, logística y comercio.

Marco legal busca igualar a competidores

Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo citados durante el evento, cada dólar invertido en la industria audiovisual genera entre $6 y $9 adicionales en la economía, mientras que cada 60 trabajos directos se convierten en 100 empleos más en otras industrias.

El CIA fue aprobado por el Comité Sectorial de la Industria Cinematográfica y Audiovisual (COSICA) en el marco de la Ley Orgánica de Transformación Digital y Audiovisual, una iniciativa impulsada por el actual presidente Daniel Noboa cuando era asambleísta.

La película "Perros, Pelos y Películas" será dirigida por la cineasta argentina Gabriela Tagliavini, reconocida por producciones exitosas en Netflix y Amazon. La producción ejecutiva estará a cargo de Javier Szerman, ex jefe de contenidos originales de Amazon.

La secretaria de Comunicación también participó en el evento y destacó que "Ecuador tenía todo para producir: talento, paisajes y buenas historias, pero no éramos atractivos para la industria internacional" hasta la implementación de este incentivo.

El proceso de aprobación del primer certificado tomó aproximadamente ocho meses, pero las autoridades esperan que los siguientes proyectos se resuelvan en máximo 45 días, según informó Robalino.

El viceministro confirmó que actualmente no hay otros proyectos en cola, pero expresó optimismo de que este hito genere mayor interés de productoras internacionales por filmar en Ecuador.

La industria audiovisual global está valorada en $430 mil millones para 2030, según datos mencionados durante la presentación, y más de un tercio del contenido de Netflix se produce en español, un mercado que países como España y Colombia ya han capitalizado exitosamente.

Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ