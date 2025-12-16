Abogado de hijas de Fernando Villavicencio cuestiona acciones de funcionaria del SNAI

El abogado de las hijas de Fernando Villavicencio expone cuestionamientos sobre la actuación de una funcionaria del SNAI en el marco de la investigación del crimen.

El abogado de Tamia y Amanda Villavicencio, hijas del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, analiza presentar una queja formal contra la funcionaria del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), Karol Jiménez. La acción se debería a su reiterada intención de participar en las audiencias del caso por el magnicidio, pese a no formar parte del proceso judicial.

Defensa advierte posibles intentos de interferencia en el caso Villavicencio

Dentro de la investigación penal que busca determinar la autoría intelectual del asesinato de Villavicencio, la defensa advirtió posibles intentos de interferencia. Así lo señaló Patricio Rosero, abogado de las hijas del exasambleísta, quien aseguró que existen varios indicios que generan preocupación.

“Vamos a presentar una queja ante el SNAI contra esta funcionaria, Karol Jiménez, por su insistencia en querer participar en el proceso del caso Fernando Villavicencio. Llama la atención que personas con un pasado turbio sigan dentro de la administración pública y pretendan ensuciar este proceso”, afirmó Rosero.

El jurista agregó que Jiménez habría intentado intervenir en la fallida audiencia de vinculación de tres presuntos cabecillas de la banda criminal Los Lobos y que, además, habría indagado cómo estar presente durante la toma de versiones dentro del caso. “Son demasiadas coincidencias que ya rayan en una narrativa mafiosa”, sostuvo.

¿De qué se acusa a la funcionaria?

La funcionaria señalada apareció en un video junto a alias “Fito” durante una audiencia de extradición. Según el sistema de la Función Judicial, Karol Jiménez fue detenida en 2019 cuando intentaba ingresar artículos prohibidos al centro carcelario El Inca, en Quito, por lo que posteriormente fue sentenciada a un año de prisión

De acuerdo con el parte policial de ese entonces, “se le encontró en el brasier, adherido con cinta adhesiva, un chip de la operadora Movistar, y en la pretina del pantalón se halló dinero en efectivo, motivo por el cual fue aprehendida”.

El proceso por el magnicidio sigue bajo escrutinio público

Mientras se analizan las acciones legales contra la funcionaria del SNAI, el caso por el magnicidio del excandidato presidencial continúa bajo la mirada pública, en medio de llamados a que se garantice la independencia judicial y el respeto al debido proceso.

